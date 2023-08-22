Как уберечь садовые растения от сильной жары: полезные советы

Простые советы помогут спасти растения от летней жары. Поливать клумбы и грядки часто, но понемногу – бессмысленно, ведь так на поверхности земли просто образуется твердая корка, а влага не поступает в корневую систему.

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Важно также соблюдать температурные показатели. Слишком холодная вода может стать стрессом для растений. Температура при поливе должна быть около 18 градусов, воду из крана следует предварительно отстоять и подогреть на солнце. Как защитить растения на огороде и в саду от жары – рассказали эксперты издания Lifehacker.

Совет 1

Мульчирование поможет растениям пережить самые жаркие летние дни. Мульча необходима для поддержания гидратации. Немного соломы, древесной стружки или любой органической мульчи создадут надежный защитный слой и помогут удерживать влагу в земле.

Совет 2

Используйте теневую ткань выборочно и разумно. Опытные огородники говорят, что 50% затеняющей ткани заблокирует 50% ультрафиолетовых лучей. Растениям нужен свободный воздушный поток, поэтому не следует опускать теневую ткань слишком низко к грядке.

Совет 3

Пасленовые растения могут получить небольшие солнечные ожоги, однако они не нуждаются в обустройстве теневых укрытий, ведь прекрасно растут и развиваются на солнце. Горох, однолетние цветы, ирисы, пионы, розы и сирень также не нужно накрывать.

А вот чернику, голубику, смородину, красную смородину, малину и ежевику можно защитить от яркого солнца – они склонны к получению сильных ожогов. Особенно уязвимы салатные растения и капуста.

Совет 4

Полив в пиковые часы жары не принесет пользы. Лучше увлажнять почву утром или вечером. Однако если у вас нет возможности нагреть воду (например, настояв ее днем в бочке), можно устраивать полив и днем, чтобы до заката земля отогрелась. Поливайте не на листья, а под корень. Специалисты советуют сбрызнуть пересохшую грядку водой, подождать, пока влага впитается, и только потом начинать обильный полив.

Совет 5

Переувлажнение приведет к загниванию корневой системы и появлению грибковых заболеваний. Во влажной почве повышается кислотность и начинают размножаться грибковые споры, лишая корни кислорода.

Кстати, капельный полив можно организовать своими руками, а поддерживая правильную влажность, можно увеличить урожай до 40%. Главное, чтобы система полива не контактировала напрямую с растением, а только орошала почву. Как организовать систему полива – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и как часто нужно поливать овощи на огороде.

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