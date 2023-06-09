Когда и как часто нужно поливать овощи на огороде: главные правила

Выбирая оптимальный режим полива, следует учитывать многие факторы: от особенностей почвы до сорта посаженных огородных культур. Чрезмерное количество влаги может привести к заболачиванию и спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Засуха же изнуряет корневую систему и является основной причиной потери урожая.

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Универсальных графиков полива не существует и не может существовать – все зависит от погодных условий, состава почвы, вида и возраста растений. Однако основные правила все же следует соблюдать. Когда и как часто нужно поливать овощи в огороде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Температура воды для полива

Обычно при поливе огородники пользуются шлагном, присоединяя к нему разнообразные разбрызгиватели – таким образом, вода окропляет большие площади. Вода, взятая из скважины, колодца или водопровода, имеет достаточно низкую температуру.

В период летней жары почва может прогреваться до +70 °C на солнце и до +35 °C в тени. Полив слишком холодной водой иногда вредит растениям. Это может спровоцировать:

замедление развития растения;

загнивание корневой системы;

болезненность, хилость слабость.

Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать капельный вариант поливки. Растения будут поглощать уже достаточно прогревшуюся воду.

Нужно ли поливать помидоры

Чаще огородники избегают чрезмерного полива помидоров. На листьях и стеблях этих растений есть едва заметны волоски, основной функцией которых является хранение и накопление влаги.

Если выйти на грядку рано утром, можно заметить, что листья помидоров влажные. Идет круговорот воды: ночью на листьях оседает туман, на рассвете – роса, капли накапливаются, стекают по листьям, стеблям и впитываются в почву. Поэтому при благоприятных и не очень засушливых условиях помидоры могут не нуждаться в дополнительном поливе.

Правила полива огурцов

На листьях и стеблях огурцов также есть волосинки, способные накапливать влагу, поэтому утренний полив точно будет лишним. До начала цветения поливать можно не чаще двух раз в неделю, учитывая естественные осадки. В период активного роста и формирования плодов поливать можно не чаще одного раза в пять дней.

При появлении завязи полив можно увеличить до трех раз в неделю. А в конце сезона, перед самым сбором, хватит одного полива на 10 дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли поливать огород в жару.

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