Как спасти растения от вездесущих слизней: спасет многофункциональный спрей

Слизни, несмотря на свои скромные размеры, способны нанести саду и огороду значительный вред. Они поедают свежую зелень, а осенью прекрасно чувствуют себя и размножаются в опавших листьях.

Это одна из главных причин, почему нужно собирать и вывозить то, что нападало с деревьев. Но на этом борьба со слизнями не заканчивается. OBOZ.UA рассказывает о многофункциональном спре, который поможет защитить от них растения.

Речь идет о популярном средстве WD-40. Он может работать как непреодолимый барьер, если распылить его на внешнюю часть горшков с растениями. Например, можно нанести немного спрея на тряпку и протереть им наружну сторону горшка. Таким образом вы сможете почистить емкость и отпугнуть вредителей.

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Один из эффектов, помогающих защитить растения от слизней, это смазочные свойства WD-40. Слой средства просто делает стенку горшка слишком скользкой, чтобы моллюск мог забраться по ней. Но такой горшок лучше не держать на голой почве или в прямом контакте с другими растениями.

Восстанавливать защитный слой нужно после каждого дождя. Во-первых, он будет смывать спрей, во-вторых, именно в это время слизни активнее всего выходят на поверхность.

Лучшее место для опрыскивания – середина горшка. Достаточно будет кольца средства 10-15 см в ширину. Такую полосу улитки не смогут пересечь. Край горшка смазывать не надо – так вы можете испачкаться о него или повредить растению. WD-40 достаточно токсичен, поэтому его нельзя наносить непосредственно на зелень.

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