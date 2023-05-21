Как спасти черешни от червей: действенное народное средство

Сезон черешень – прекрасная пора, чтобы полакомиться сладкими и сочными ягодами. Черешни содержат много витамина С, который полезен для укрепления иммунитета. Регулярное употребление активизирует процессы выведения избытка жидкости и обновления кровяных клеток, поддерживает баланс железа и приводит в норму метаболизм.

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Однако после созревания плодов часто обнаруживается неприятная досада: оказывается, что ягоды активно поедают черви. Они поражают ягоды из-за вишневой мухи, откладывающей личинки на листьях. OBOZREVATEL разбирался, как спасти черешни от червей.

Опытные огородники отмечают, что бороться с червями можно с помощью народных методов без применения химических средств. Следует искоренять первопричину – вишневую муху. Можно попробовать отвар из табака, настойку полыни или хозяйственное мыло.

Мыльный раствор

В емкость следует налить 5 литров воды, добавить 2 чайные ложки мыла и 2 чайные ложки растительного масла. Если используете твердое мыло, нужно натереть его на терке, растворить небольшое количество воды (например, 2 стакана) и только затем выливать в большую емкость. Далее раствор нужно налить в опрыскиватель и окропить им дерево. Такой метод рекомендуют повторить дважды с разницей в 3-5 дней.

Табачный настой

Необходимые ингредиенты:

настой табачной пыли (можно купить в садовом магазине)

жидкое мыло

вода.

В емкость с 10 л воды добавляем 500 г табачной пыли и 3 столовых ложки жидкого мыла. Настаиваться средство должно минимум 2 дня. Затем его следует процедить через марлю и опрыскать дерево.

Можно также смешать табачную пыль и золу в пропорции 1:1. По 400 г пыли и пепла добавляем в емкость из 10 л воды и настаиваем 2 дня. После этого эксперты советуют растворить немного мыла и начать опрыскивание.

Настой полыни

Ведро наполняем травой примерно на треть, заливаем зелень водой и настаиваем минимум сутки. Далее добавляем 2 ложки жидкого мыла, которое нужно для того, чтобы раствор прилипал к листьям, и опрыскиваем черешню.

Хвойная настойка

Опытные огородники называют именно хвою идеальным средством от вишневой мухи. Приготовить настойку очень просто.

Шаг 1. Наливаем воду в кастрюлю и ставим ее на плиту на средний огонь.

Шаг 2. Кладем в кастрюлю с водой несколько веток сосны или ели.

Шаг 3. Доводим воду до кипения. Прежде чем обрабатывать дерево, раствору нужно время, чтобы настояться.

Это экологическое, природное и эффективное удобрение, которое избавит от вредителей и обеспечит вкусный и здоровый урожай.

Кстати, если вы собираетесь выращивать в саду черешню, специалисты советуют сажать 2-3 саженца рядом – так они будут опылять друг друга. А если до сих пор есть сомнения, какой сорт черешни выбрать для богатого урожая, OBOZREVATEL подобрал топ-6 самых сладких видов.

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