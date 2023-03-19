Смородина будет плодоносить до осени: чем подкормить кусты

Смородина – вкусная и питательная ягода, сладкий вкус которой многим напоминает о детстве. Смородина богата витамином С и полезна для повышения иммунитета.

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Медики говорят, что полезны не только ягоды, но и весь куст смородины – отвары из листьев и веточек помогут при гриппе, ангине, простудных заболеваниях, подагре и гастрите. Смородина может плодоносить до осени, если правильно подкормить кусты. О эффективном и действенном удобрении читайте в материале OBOZREVATEL.

Как посадить смородину весной

Несколько факторов поможет вырастить богатый урожай:

хорошая почва

своевременный полив

правильная подкормка

Весной, перед посадкой смородины, в ямку под куст следует внести перегной, двойной суперфосфат или сернокислый калий. В кислую землю можно добавить доломитовую муку.

Удобрение для смородины

Эксперты советуют подкармливать смородину четыре раза в сезон.

Как только распустились почки, приготовьте раствор из аммиачной селитры. В емкость наливаем 5 л воды и добавляем 1 столовую ложку селитры. На один куст понадобится одно такое ведро.

С наступлением жары, примерно во второй месяц лета, следует подкормить смородину специальным раствором. Вам понадобится 5 л воды, 250 мл настоя птичьего помета и пол литра коровяка.

В первые холода, в конце сентября, наступает период третьей подкормки. Растворов для полива готовить не нужно. Почву под кустом следует посыпать двойным суперфосфатом и сернокислым калием в пропорции 100 грамм на ¼ стакана.

В конце октября вносим перегной. ½ ведра перегноя высыпаем под каждый куст и равномерно распределяем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подлить кусты смородины ранней весной для лучшего урожая.

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