Черешни слаще меда: какие сорта лучше выбрать

Каждый год украинцы с нетерпением ждут сезона черешен, ведь сладкий вкус сочной ягоды не сравнить ни с чем. Помимо вкусовых качеств черешни ценят как источник питательных веществ. Ягоды богаты витаминами С, В, А, Е, РР и полезны для системы кровообращения, улучшения пищеварения, выведения из организма шлаков и токсинов. Черешню советуют употреблять при анемии, малокровии, при наличии проблем со сном и для профилактики болезней зрения.

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Если вы решили вырастить в своем саду черешню, следует обратить внимание, что эксперты рекомендуют сажать 2-3 саженца рядом – так они будут опылять друг друга. А если вы до сих пор сомневаетесь, какой сорт черешни выбрать для богатого урожая, OBOZREVATEL подобрал топ-6 самых сладких видов.

Черная Мелитопольская

Украинцы обожают мелитопольскую черешню, ведь этот сорт дает щедрый урожай, а плоды вырастают крепкими, не склонными к гниению. Мелитопольские черешни долго хранятся. Они имеют характерный вкус – ягоды очень сочные, не приторно сладкие, имеют немного выраженную освежающую кислинку.

XXL

Этот сорт характеризуется очень высокой урожайностью – летом ветки просто "ломятся" под тяжестью большого количества ягод. Черешни ХХL устойчивы к болезням и морозам. Из них часто производят вино. Ягоды очень крупные, сладкие и сочные.

Дрогона желтая

Желтая черешня устойчива к морозам, поэтому ее часто выбирают для выращивания в северных областях. Этот сорт неприхотлив, также хорошо переносит засуху. Плодоносит поздно, черешни большие по размеру и в меру сладкие.

Приусадебная черешня

Выносливый сорт, который редко болеет и хорошо переносит засуху и ливни. Эта черешня будет расти даже на бедной почве. Ягоды не трескаются, не заражаются грибком. По вкусу – очень сладкие и сочные.

Черный принц

Устойчивый к болезням и высокоурожайный сорт – из одного небольшого дерева можно собрать 30 кг черешней. Цветет "черный принц" в начале мая, а плодоносит все лето. Сладкие по вкусу ягоды имеют характерный темно-красный, почти черный цвет.

Розовинка ранняя

Розовинка плодоносит рано, неприхотлива к почве и погодным условиям, почти не нуждается в уходе. Ягоды сочные, сладкие и подходят для консервации.

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