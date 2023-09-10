Как сохранить ювелирные украшения, чтобы продлить срок службы: советы

Неправильное хранение ювелирных изделий может привести к их порче. К примеру, категорически запрещается класть золото и серебро в местах с высоким уровнем влаги – так драгоценные металлы быстро потускнеют.

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Специалисты говорят, что некоторые металлы можно и нужно хранить в пластиковых пакетах. OBOZREVATEL разбирался, куда класть золотые кольца и как предотвратить почернение изделий из серебра.

Где хранить ювелирные изделия

Ювелирные изделия следует хранить в сухом темном месте. Влажная среда губительно действует как на металлы, так и на камни. Часто женщины хранят украшения рядом с косметикой на полочке в ванной – так, мол, все лежит в одном месте. Однако теплая влажная среда не лучшим образом повлияет на металлы.

Для золота и платины подходят деревянные футляры, а серебро, по словам экспертов, лучше класть в обычные пластиковые пакеты. Не следует оставлять ювелирные изделия, особенно украшения с натуральным жемчугом, у источников тепла.

Лучший вариант – приобрести коробку-органайзер с разными отделениями. В отдельные ящики нужно положить изделия из разных драгоценных металлов. Так вы можете компактно разместить украшения в одном месте.

Как продлить срок службы золотых и серебряных украшений

В первую очередь помните важное правило: следует избегать взаимодействия драгоценных металлов с активными химическими веществами, в том числе с бытовыми средствами, косметикой или парфюмерией.

Снимайте кольца перед тем, как начать уборку дома, отправиться в баню или на пляж.

Цепочки и колье лучше снимать перед сном.

Ювелирные изделия не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей – сильный перегрев навредит металлам.

Чтобы поддерживать украшения в идеальном состоянии, важно проводить регулярный уход: чистку и полировку. Как почистить серебро дома – читайте в материале.

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Кроме того, OBOZREVATEL нашел способы, которые помогут быстро почистить золотые украшения.

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