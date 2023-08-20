Как почистить золотые украшения: самые простые способы

Большинство людей часто сталкиваются с проблемой, когда золотые украшения начинают тускнеть и теряют привлекательный вид. Не нужно сразу нести их на профессиональную чистку в ювелирные магазины, можно сделать это самостоятельно.

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Изменить состояние украшения можно всего за 15 минут. OBOZREVATEL нашел способы, которые помогут быстро справиться с этим.

Мыльная вода

Чтобы очистить ювелирные изделия от грязи и пыли, вам понадобится теплая вода и моющее средство для посуды или детский шампунь. Наберите две миски теплой воды, но обратите внимание, что это не должен быть кипяток, потому что он может повредить украшения.

Далее добавьте несколько капель средства в одну миску. Замочите в ней ювелирные изделия на 15 минут. Это размягчит грязь. Выньте украшения и с помощью мягкой зубной щетки очистите их.

Затем тщательно промойте в другой миске с чистой водой, чтобы удалить все остатки мыла и осторожно протрите украшения полотенцем.

Сода

Сода поможет справиться с любыми загрязнениями и эффективно очистит ваши украшения. В миске с теплой водой размешайте две чайные ложки соды, окуните изделия и оставьте на 5-10 минут.

Затем промойте в теплой воде и осторожно протрите полотенцем. Но ни в коем случае не оставляйте их сохнуть на свежем воздухе, потому что это может привести к образованию пятен от воды.

Фольга

Вернуть яркий цвет украшениям можно с помощью фольги. Застелите миску тусклой стороной фольги, а на блестящую положите ювелирные изделия.

Затем смешайте столовую ложку соли и соды в чашке теплой воды и вылейте в миску, чтобы раствор полностью покрывал украшения. Оставьте так на 15 минут. Затем промойте в теплой воде и осторожно протрите тканью.

Эти способы помогут очистить и бижутерию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой и действенный лайфхак, который поможет отчистить серебряные украшения, которые потускнели и стали черными.



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