Как почистить дома серебро: два безотказных способа

Серебро – универсальный металл, единственным минусом которого является быстрая потеря яркости. Серебро используют в столовой посуде и в ювелирных изделиях, однако даже новые украшения уже через несколько месяцев начинают тускнеть. Причина совсем не в качестве – просто металл во время ношения подвергается окислению, что приводит к изменению цвета.

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Чтобы поддерживать украшения в идеальном состоянии, важно проводить регулярный уход: чистку и полировку. Как почистить серебро дома, рассказало издание House Beautiful.

В сети есть много лайфхаков для чистки серебра: от зубной пасты до кока-колы. Ниже приведены проверенные средства, которые способны эффективно очистить поверхности и обеспечить сияющий блеск.

Алюминиевая фольга

Этот способ подойдет для столовых приборов и других небольших предметов, которые можно легко поместить в кастрюлю. Алюминиевая фольга обусловит химическую реакцию, и сера (причина потускнений) буквально "вытянется" из серебра во время замачивания.

Шаг 1. Подготовьте емкость

Выстелите выбранную емкость алюминиевой фольгой и посыпьте ее обильным слоем пищевой соды.

Шаг 2. Поместите серебро

Осторожно разложите каждую серебряную деталь на фольге.

Шаг 3. Этап утечки

Наливайте в емкость горячую воду, пока серебро полностью не погрузится в нее. Оставьте вымачиваться до полного охлаждения воды, затем осторожно извлеките серебро и протрите каждый элемент чистой тканью.

Скраб из пищевой собы

Альтернативный вариант – пищевая сода. По эффективности этот способ не уступает реакции алюминия.

Смешайте пищевую соду и теплую воду в соотношении 2:1 и тщательно перемешайте, чтобы образовалась пастообразная консистенция – она должна быть достаточно густой, чтобы не растекаться.

С помощью ткани или зубной щетки вотрите смесь в серебряное изделие. Положите серебро в прохладное и сухое место и подождите 5-10 минут, чтобы смесь подействовала. Если серебро слишком тусклое, потребуется больше времени.

Промойте серебряный выбор под прохладной водой и отполируйте чистой сухой тканью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что очистить серебро помогут даже довольно странные ингредиенты: картофельная мука и белок куриного яйца.

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