Как сказать на украинском 'по щелчку пальцев': лучшие варианты

Украинцы, которые переходят на государственный язык, часто допускают ошибки. В разных регионах Украины очень распространен суржик, поэтому многие выражения заимствованы из других языков.

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Например, большинство не знает, как сказать по-украински "по щелчку пальцев". Известный языковед Александр Авраменко рассказал, как можно заменить это выражение.

По его словам, существует несколько вариантов в зависимости от ситуации речи. Если человек говорит, что не может что-либо сделать быстро, то можно сказать: "Не можу я це зробити на раз два", "Раз два – і кінець" или "Раз два – готово".

Но если человек может сделать что-то не только мгновенно, но и не прилагая много усилий, то в народе выражаются так: "Раз плюнути" или "Як Сіркову муху з'їсти".

Также языковед объяснил, как будет очень распространено слово "пилосос" на украинском. Большинство считает, что это тоже русизм или суржик, и не знают, как правильно назвать этот прибор.

Но на самом деле, "пилосос" – это правильный вариант, его не нужно исправлять на "пилосмок" или "порохотяг", как переводят некоторые приложения для проверки грамматики и орфографии.

Поэтому иногда некоторые слова, которые кажутся нам неправильными, действительно существуют в украинском языке и не нужно ничего придумывать и искать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филологов, как перевести на украинский язык "пододеяльник".

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