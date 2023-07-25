Как перевести на украинский 'пододеяльник': объяснение

Текстильным чехлом на одеяло мы пользуемся практически каждый день. Но правильно ли мы его называем, когда разговариваем по-украински?

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В быту широкое потребление приобрел русский вариант этого слова – "пододеяльник". Но по сути оно является суржикизмом, потому что в украинском языке не употребляется лексема "одеяло". OBOZREVATEL решил поинтересоваться мнением известных филологов, как правильно называть этот предмет.

Так покойный языковед, профессор Александр Пономарив в своем блоге объяснял, что использование слова "пододеятельник" является калькой русского словообразования. В украинском языке тоже существуют слова с префиксом під-, такие как "підмайстер" или "підоснова", поэтому этим способом можно воспользоваться и здесь. Однако при этом следует использовать правильный корень. Поэтому предмет постельного белья на украинском языке должен правильно называться "підковдра".

Его коллега Александр Авраменко полностью согласен с этим. В своем экспресс-уроке, посвященном постельному белью, он объяснил, что само слово "підковдра" присуще украинскому языку. Он также рассказал, как правильно называть другие предметы:

чехол на подушку – "наволока" или "наволочка";

мешок для наполнителя подушки или перины – "напірник";

покрывало на матрас – "простирало" или "простирадло".

Также Авраменко объяснил, как правильно расставлять ударения. Так правильно говорить не "подушка", а "подушка", тогда как слово "постіль" можно имеет два ударения - "постіль" та "постіль".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на украинском языке правильно называть слово, напечатанное со случайной ошибкой.

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