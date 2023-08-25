Как сказать на украинском 'не по себе': как заменить кальку

Чем дольше мы употребляем в обиходе какой-то язык, тем глубже проникают в наше сознание устоявшиеся конструкции из него. Поэтому так непросто дается интеграция в речь именно идиом, когда человек начинает говорить на необычным или новом для себя языке. Постигает эта проблема и тех, кто переходит сейчас с русского на украинский.

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Некоторые выражения при этом звучат достаточно органично, если их просто перевести. Например, многим говорящим кажется, что русская фраза "не по себе", обозначающая неприятное чувство из-за незнакомых, дискомфортных или тревожных обстоятельств, хорошо звучит и в украинском переводе "не по собі". Но известный языковед Александр Авраменко утверждает, что просто переводить данное словосочетание не стоит.

По словам Авраменко, использование такой конструкции является калькированием русского языка и проявлением суржика в речи. Лучше заменить это словосочетание типично украинским словом "ніяково". Языковед привел пример: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" или "Я зніяковів через різке зауваження".

Итак, органическими украинскими соответствующими в этом случае Авраменко назвал слова:

ніяково;

ніяковіти.

Именно их следует употреблять в речи тем, кто хочет говорить по-украински уверенно и без ошибок.

Вместе с тем, портал "Язык – ДНК нации" привел еще несколько вариантов, которыми можно заменить выражение "не по себе" в разных ситуациях. Вот эти варианты:

ні в сих, ні в тих – употребляется в случаях, когда человек описывает состояние растерянности, неудобства;

– употребляется в случаях, когда человек описывает состояние растерянности, неудобства; моторошно – описывает неприятное чувство страха, нередко не обусловленное чем-либо конкретным;

– описывает неприятное чувство страха, нередко не обусловленное чем-либо конкретным; недобре, зле – касается плохого самочувствия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем правильно заменить русские выражения "мне обидно", "пронизывающий холод", "хорошо выглядеть" и другие.

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