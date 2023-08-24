Как сказать на украинском 'мне обидно': правильный вариант

Переход на украинский язык часто создает определенные трудности в переводе устойчивых выражений. Эта проблема весьма типична, бояться ее не стоит, тем более, что в интернете есть немало информации по этому поводу.

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Одним из источников такой информации является блог языковеда Александра Пономарива. До самой своей смерти в октябре 2020 г. он отвечал на вопросы читателей, как правильно переводить отдельные слова, словосочетания и целые предложения. Эта информация не утратила своей актуальности. Вот несколько его объяснений.

Мне обидно

В украинском языке нет слова "обида", затем есть "образа" или "прикрість". Русское "мне обидно" Пономаров предлагает переводить как "мені прикро".

Держат на весу

Иногда мы держим что-нибудь в воздухе без дополнительной опоры. К примеру, в спортзале выполняем упражнения, во время которых нужно замереть с поднятой ногой. На русском о таком положении говорят "держать ногу на весу". На украинском это переводится как "тримати ногу у висячому положенні".

Зияющая рана

Русскоязычные люди, описывая ранения, часто используют словосочетание "зияющая рана". Лучшим украинским аналогом здесь является "відкрита рана".

По созвону

Если какой-то вопрос был разрешен в телефонном режиме, русский жаргон описывает его словосочетанием "по созвону". В украинском правильно будет сказать "за телефонною домовленістю".

Трепетное ожидание

Ощущение взволнованности, возникающее при ожидании чего-то важного или приятного, россияне называют "трепетное ожидание". В украинском языке можно использовать два варианта перевода – "тремтливе очікування" или "полохливе очікування".

Пронизывающий холод

Слово на обозначение ощущения сильного холода, который, кажется, достает до самых костей, в украинском языке – это "пронизливий". "Пронизливими" также могут быть эмоции, звук, взгляд, ветер и т.д.

Мнительный

Для обозначение человека, болезненно подозрительного, недоверчивого, постоянно ожидающего опасности или обмана, россияне используют прилагательное "мнительный". У украинского языка есть собственный соответствие – "помисливий".

Хорошо выглядеть

На украинском языке глагол "виглядати" имеет значение смотреть наружу, выглядывать, всматриваться. Если же вы хотите кого-то описать, лучше использовать словосочетания со словом "вигляд" – "маєш гарний вигляд", "страва апетитна на вигляд".. Также можно использовать глагол " "видаватись" – "ти видаєшся стурбованим".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о распространенных русизмах и чем их заменить в украинском языке.

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