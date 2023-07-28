Как сказать на украинском 'наглядно': есть вариант получше

Для людей, которые находятся в процессе перехода на украинский язык, характерно совершать ошибки и использовать вместо украинских слов их русские соответствия. В этом нет ничего страшного, особенно если вы, несмотря на ошибки, стремитесь совершенствоваться и постоянно отыскиваете правильные слова и вводите их в свою речь. Об одном из таких слов поговорим дальше.

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Как отметил телеграмм-канал "Correctarium - Украинский язык", нередко неопытные говорящие пользуются словом "наглядно". Таким образом они берут за основу русское слово "наглядность" и образуют от него "наглядність" или другую необходимую по контексту словоформу.

На самом деле это калька с русского и считается ошибкой. В украинском языке существует собственный аналог – "наочність", "наочно", "наочний/на" и т.д. Именно этим словом в своей речи нужно заменить русский вариант, чтобы уменьшить количество употребляемых нами суржикизмов.

Вот несколько примеров его употребления:

Для наочності створено докладну мапу місцевості.

Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно.

Впрочем, если вы все же допустили ошибку, не переживайте. Со временем правильный вариант станет для вас более привычным и органично встроится в ваш словарный запас. Главное – регулярно, изо дня в день практиковать украинский язык и верить в свои силы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правильных украинских эквивалентах фразеологизма "по щелчку пальцев".

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