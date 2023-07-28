Как сказать на украинском "наглядно": есть вариант получше
Для людей, которые находятся в процессе перехода на украинский язык, характерно совершать ошибки и использовать вместо украинских слов их русские соответствия. В этом нет ничего страшного, особенно если вы, несмотря на ошибки, стремитесь совершенствоваться и постоянно отыскиваете правильные слова и вводите их в свою речь. Об одном из таких слов поговорим дальше.
Как отметил телеграмм-канал "Correctarium - Украинский язык", нередко неопытные говорящие пользуются словом "наглядно". Таким образом они берут за основу русское слово "наглядность" и образуют от него "наглядність" или другую необходимую по контексту словоформу.
На самом деле это калька с русского и считается ошибкой. В украинском языке существует собственный аналог – "наочність", "наочно", "наочний/на" и т.д. Именно этим словом в своей речи нужно заменить русский вариант, чтобы уменьшить количество употребляемых нами суржикизмов.
Вот несколько примеров его употребления:
- Для наочності створено докладну мапу місцевості.
- Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно.
Впрочем, если вы все же допустили ошибку, не переживайте. Со временем правильный вариант станет для вас более привычным и органично встроится в ваш словарный запас. Главное – регулярно, изо дня в день практиковать украинский язык и верить в свои силы.
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