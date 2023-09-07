Как сказать на украинском 'на развес': правильный вариант

Иногда попытка перевести даже небольшой фрагмент текста наталкивается на какое-либо слово или словосочетание, не поддающееся прямому переводу. И тогда нужно обращаться к словарям или более опытным специалистам.

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О таких сложных случаях в своем блоге рассказывал известный украинский языковед Александр Пономарив. В частности, по просьбе читателей учил, как правильно переводить устоявшиеся выражения и конструкции с русского.

Так часто сложным для перевода является словосочетание "на развес", которым описывают приобретение не упакованных товаров точно в нужном покупателю количестве. Профессор Пономарив рекомендует переводить его просто и коротко – "на вагу".

Похожая конструкция "на слуху" описывает ситуацию, которую все обсуждают, нечто актуальное. Языковед рекомендует переводить ее как "на вустах".

Сложности при переводе способно вызвать и слово "отвердитель", например, в словосочетании "отвердитель краски". Слово "затверджувач", которое может показаться соответствующим вариантом, на самом деле образовано от слова "атверджувати". Поэтому профессор Пономарив рекомендовал его переводить, как "утверджувач" или "тужавник"..

А вот взамен или на дополнение существительным "катастрофа" или "авария", ученый советовал употреблять также типично украинское слово "троща". Оно происходит от глагола "трощити" – "крушить", поэтому даже лучше описывает ситуацию со значительными разрушениями. "Авиатроща" или "кораблетроща" сами по себе весьма описательны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Александр Пономарив рекомендовал переводить словосочетание "утешительный приз" и "оставить на произвол судьбы".

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