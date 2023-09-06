Как сказать на украинском 'утешительный приз': правильный перевод

Калькирование, то есть механический перевод – одна из самых распространенных ошибок у людей, которые используют два языка или переходят на необычный для себя язык. Чтобы избежать подобного, нужно как можно больше читать и слушать опытных говорящих, а еще интересоваться советами специалистов.

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Такие советы часто можно найти в блоге известного языковеда Александра Пономарива. Так он рассказывал, как правильно переводить на украинский высказывания "утешительный приз" и "оставить на произвол судьбы", а также аббревиатуру ПМЖ. А еще объяснил, можно ли считать словосочетание "сердечный приступ" калькой с английского.

Начнем с аббревиатуры, ведь это самый сложный пример из всех приведенных. Привычные аббревиатуры непросто переводить, для этого нужно осуществить целую цепочку шагов: расшифровать аббревиатуру на начальном языке, перевести ее и снова сократить в аббревиатуру. Учитывая, что люди не склонны тратить лишние усилия, мы часто пользуемся непереведенными вариантами.

Так случилось и с аббревиатурой ПМЖ, которая на русском означает "постоянное место жительства". Нередко ее используют даже те, кто уже давно перешел на украинский. Впрочем, профессор Пономарив все же посоветовал тем, кто хочет правильно разговаривать, использовать вариант ПММ – от украинского "постійне місце мешкання". Пример применения: "Переехал на ПММ в Польшу".

Что касается вышеприведенных русских словосочетаний, то их, по совету языковеда, нужно переводить так:

утешительный приз – утішливий приз ;

; оставить на произвол судьбы – лишити або покинути напризволяще.

А вот "серцевий напад" Пономарив не советует считать калькой с английского heart attack. Подобным образом словосочетание на обозначение этого угрожающего состояния формируется во многих языках:

украинский – серцевий напад;

английский – heart attack;

русский – сердечный приступ.

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