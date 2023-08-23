Самые распространенные русизмы: какие слова нужно убрать из употребления

Одним из главных опасений при переходе на украинский язык является страх получить много критики за использование русизмов. Это действительно сильно демотивирует и разочаровывает. Развеять этот страх может понимание, что никто не начинает говорить на непривычном языке сразу без ошибок и определенная помощь с наиболее сложными моментами.

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OBOZREVATEL собрал список нескольких распространенных русизмов. Их важно понимать и избегать при речи, чтобы улучшить свой украинский

Квиток и білет

В украинском языке существуют оба слова. Но значение они имеют разное. Документ, дающий право входа куда-то (в транспорт, в театр, на концерт и т.д.) это "квиток". Также это документ, удостоверяющий принадлежность человека к определенной социальной группе – військовий, студентський, учнівський квиток. А "білет" чаще всего используют для обозначения карточки с экзаменационными вопросами.

Адрес или адреса

На обозначение места жительства или местонахождения в украинском языке употребляется слово женского рода – "адреса". Эквивалетн мужского рода ("адрес") – это русизм, которого следует избегать.

Брати до уваги

В деловой речи часто можно встретить формулировку "приймати до уваги". Это калька с русского "принимать во внимание". Украинскому языку присуще употребление в этом словосочетании глагола "брати".

Рахувати или вважати

Привыкшим к русскому языку может показаться логичным, что выражение своего мнения можно описать выражением "я рахую". Но в украинском языке для этого существует специальное слово "вважати". Пожалуй, в этом аспекте она богаче русского, где слово "считать" имеет несколько значений, тогда как в украинском бытуют разные варианты для разных действий - выражение мнения и подсчета.

Вибачте мені

В украинском языке разные формы глагола "вибачати" употребляются с существительным / местоимением в дательном падеже, то есть со словами, отвечающими на вопрос "кому? чему?". Следовательно, просить прощения следует словами "вибачте мені", а прощать словами "я пробачаю вас". Родительный падеж ("кого? чего?") здесь будет русизмом.

Вживати заходів

Тем, кто привык "принимать меры", часто хочется скалькировать это выражение, переведя его как "приймати міри". Но слово "міра" в украинском языке имеет отношение к измерениям. А вот определенные целенаправленные действия лучше обозначать существительным "заходи". И совмещать их с глаголом "вживати".

Випадок чи раз

Так же привычным образом неопытные говорящие переводят "в таком случае", как "в такому випадку". Но украинскому языку более свойственна формулировка "в такому разі". Также следует запомнить словосочетания "у кожному разі", "у всякому разі", "іншим разом", "в жодному разі", и т.д.

Винятковий чи виключний

Здесь все просто, пары слов будут такими: "исключение" – "виняток" и, соответственно, образованное от этого существительного прилагательное "исключительный" – "винятковий". Слово "виключення" в украинском языке чаще всего используется для обозначения изгнания кого-то из определенного сообщества - "виключення зі школи/партії/числа". Кстати, процесс прекращения работы чего-либо лучше описывать словом "вимикати". Здесь украинский тоже оказывается богаче русского.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему слово "відтак" часто употребляют в неправильном значении и как исправить свою ошибку.

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