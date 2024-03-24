Как сделать уборку быстрой и веселой: метод '2-х минут'

Все мы знаем, как скучно и долго может продолжаться процесс уборки. Горы посуды, пыль на мебели, разбросанные вещи – все это может казаться непреодолимой задачей.

Но существует один гениальный метод, который поможет сделать уборку быстрой, веселой и эффективной. О том, как его правильно использовать, рассказал House Digest.

Правило двух минут придумал эксперт по производительности Дэвид Аллен. Его книга под метким названием "Доводить дела до конца: искусство производительности без стресса" стала спасением для многих людей, стремившихся оптимизировать свою жизнь.

Метод двух минут

Если вы можете сделать какое-нибудь задание за две минуты или быстрее, то начните немедленно. Вместо того чтобы каждый день откладывать небольшие дела на завтра, чтобы они превратились в один большой беспорядок, заставляйте себя уделять им всего две минуты, но сразу.

Если какая-то задача кажется вам непосильной, разбейте ее на маленькие двухминутные пункты. То, что вы сможете сделать за две минуты, точно не требует больших усилий. Этот трюк помогает устранить психический блок, мешающий вам начать работу.

Таймер

Чтобы мотивировать себя и создать ощущение срочности, вы можете устанавливать таймер на 2 минуты перед тем, как браться за дело. Это поможет сосредоточиться.

Также таким образом вы сможете лучше понять, сколько времени нужно для выполнения того или иного дела. Вероятно, вы будете справляться даже быстрее, чем ожидали.

Когда вам удастся закончить задание через две минуты, вы непременно почувствуете радость и прилив сил, которые помогут двигаться дальше.

Как применить метод двух минут в уборке

Оглянитесь вокруг, изучите пространство и определите, какие задачи, которые займут менее двух минут, вы сможете выполнить прямо сейчас. Это может быть вытирание пыли с полок, сборка посуды в раковину или уборка одной комнаты с помощью пылесоса.

Вы также можете разделить на этапы большие задачи. Вместо того чтобы браться сразу за масштабное дело – перемыть всю посуду в доме, помойте сначала только все чашки, потом все тарелки, столовые приборы и т.д. Таким образом вы выполните не одну задачу, а несколько, что положительно повлияет на вашу мотивацию.

Также, если вы будете сразу мыть тарелку после того, как поели, то есть выполнять дела часто, но быстро, вы не будете чувствовать себя уставшими, истощенными и демотивированными из-за того, что живете в беспорядке.

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