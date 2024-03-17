Как правильно мыть холодильник, чтобы избежать неприятного запаха: советы

Холодильник – это незаменимый прибор на кухне, который помогает нам сохранять продукты свежими в течение длительного времени. Однако со временем он может загрязняться, что может привести к неприятному запаху.

Вонь может возникать по нескольким причинам, например, из-за остатков разлитой пищи, просроченных продуктов, плесени и т.д. Which рассказал, как правильно и на сколько часто следует мыть холодильник, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике, следует регулярно проводить в нем уборку. Например, выбрасывать испорченные продукты и мыть полочки, особенно если на них что-то разлилось.

Однако два-четыре раза в год нужно тщательно чистить прибор. Если этого не делать, то избежать размножения вредных бактерий, вызывающих неприятный запах, не удастся.

Кроме того, в холодильнике хранится пища, поэтому грязь может не только создать дискомфорт, но и нанести ущерб вашему здоровью.

Как правильно помыть холодильник

Опустошите прибор от еды. Если у вас есть скоропортящиеся продукты, стоит положить их в сумку-холодильник.

Затем снимите полки, ящики и промойте их вручную. Не стоит класть пластиковые контейнеры и полочки в посудомоечную машину, потому что они могут деформироваться от горячей воды.

Избегайте агрессивных моющих средств для мытья холодильника, поскольку сильный запах может остаться и затем перенестись на пищу.

Протрите все щели и уголки своего холодильника, чтобы остатки грязи впоследствии не стали причиной плохого запаха.

Иногда неприятный запах возникает не из-за того, что холодильник заполнен испорченными продуктами, а из-за того, что забилось дренажное отверстие. Поэтому следует прочистить его, а также поддон для сбора капель конденсата.

Для начала отсоедините прибор от сети и отодвиньте его от стены.

Внизу задней стенки вы увидите поддон для капель. Это место, где собирается вода, стекающая в дренажное отверстие в вашем холодильнике. Отсоедините поддон и промойте его водой с моющим средством.

Если ваше дренажное отверстие забилось, вы можете замечать, что конденсат накапливается внутри холодильника. Для того чтобы его прочистить вы можете использовать специальный инструмент, который обычно идет в комплекте с холодильником, ватные палочки или длинную гибкую щетку.

Проденьте чистящий инструмент внутрь трубки, чтобы удалить накопившуюся грязь. Затем можно промыть трубу теплой водой с помощью шприца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем помыть холодильник, чтобы убрать неприятный запах.

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