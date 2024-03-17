Как правильно мыть холодильник, чтобы избежать неприятного запаха: советы
Холодильник – это незаменимый прибор на кухне, который помогает нам сохранять продукты свежими в течение длительного времени. Однако со временем он может загрязняться, что может привести к неприятному запаху.
Вонь может возникать по нескольким причинам, например, из-за остатков разлитой пищи, просроченных продуктов, плесени и т.д. Which рассказал, как правильно и на сколько часто следует мыть холодильник, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.
Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике, следует регулярно проводить в нем уборку. Например, выбрасывать испорченные продукты и мыть полочки, особенно если на них что-то разлилось.
Однако два-четыре раза в год нужно тщательно чистить прибор. Если этого не делать, то избежать размножения вредных бактерий, вызывающих неприятный запах, не удастся.
Кроме того, в холодильнике хранится пища, поэтому грязь может не только создать дискомфорт, но и нанести ущерб вашему здоровью.
Как правильно помыть холодильник
- Опустошите прибор от еды. Если у вас есть скоропортящиеся продукты, стоит положить их в сумку-холодильник.
- Затем снимите полки, ящики и промойте их вручную. Не стоит класть пластиковые контейнеры и полочки в посудомоечную машину, потому что они могут деформироваться от горячей воды.
- Избегайте агрессивных моющих средств для мытья холодильника, поскольку сильный запах может остаться и затем перенестись на пищу.
- Протрите все щели и уголки своего холодильника, чтобы остатки грязи впоследствии не стали причиной плохого запаха.
Иногда неприятный запах возникает не из-за того, что холодильник заполнен испорченными продуктами, а из-за того, что забилось дренажное отверстие. Поэтому следует прочистить его, а также поддон для сбора капель конденсата.
Для начала отсоедините прибор от сети и отодвиньте его от стены.
Внизу задней стенки вы увидите поддон для капель. Это место, где собирается вода, стекающая в дренажное отверстие в вашем холодильнике. Отсоедините поддон и промойте его водой с моющим средством.
Если ваше дренажное отверстие забилось, вы можете замечать, что конденсат накапливается внутри холодильника. Для того чтобы его прочистить вы можете использовать специальный инструмент, который обычно идет в комплекте с холодильником, ватные палочки или длинную гибкую щетку.
Проденьте чистящий инструмент внутрь трубки, чтобы удалить накопившуюся грязь. Затем можно промыть трубу теплой водой с помощью шприца.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем помыть холодильник, чтобы убрать неприятный запах.
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