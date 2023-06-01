Как сделать старые подушки пухлыми: хитрый трюк для обновления

Треть своей жизни мы проводим во сне, фактически – в объятиях с подушкой. Эта вещь является неотъемлемой частью ночного отдыха. Однако неправильный уход может привести к потере формы и появлению неприятного запаха. Более того, подушки становятся средой для размножения клещей и вредных микроорганизмов.

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Если вы не желаете часто покупать подушки, можно подарить "новую жизнь" старым. OBOZREVATEL разбирался, как сделать подержанные подушки пухлыми.

Понадобится немного терпения и буквально 5 минут времени. Простой лайфхак поможет вернуть подушкам мягкость и пышность.

Шаг 1. Специалисты советуют для начала распороть заводскую наволочку, но не полностью – хватит буквально десяти сантиметров, чтобы просунуть руку.

Шаг 2. Далее следует вытащить наполнитель и поместить его в большую емкость. Подойдет массивная миска или широкий тазик.

Шаг 3. С помощью двух массажных расчесок нужно распушить наполнитель. Для этого зажимаем его между двумя расческами. Лучше брать небольшие куски, чтобы они не цеплялись за зубчики.

Шаг 4. Распушенный наполнитель возвращаем в наволочку, зашиваем ее и взбиваем подушку. Заводскую наволочку тоже стоит постирать.

Кстати, летом хозяйки часто совершают ежегодный ритуал: все подушки и покрывала выносят "просушиться" на солнце. Это действительно полезная привычка, потому что солнечные лучи убивают бактерии, уничтожают пылевых клещей, устраняют сырость, плесень и неприятные запахи. Нужно лишь вынести подушки на свежий воздух минимум на час и подставлять под лучи все стороны. Какие еще вещи становятся чище на солнце – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько раз в год рекомендовано стирать подушки и какие лайфхаки можно использовать для разных наполнителей.

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