Как постирать подушки: способы для разных наполнителей

Подушки нужно стирать минимум два раза в год. Прежде чем забросить их в стиральную машинку, следует избавиться от пыли, использовав пылесос или старый добрый метод "выбивания".

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Температура воды не должна превышать 40 °C, более высокие показатели могут деформировать волокна. Как постирать подушки из пуха, перьев и синтепона – читайте в материале OBOZREVATEL.

Стирка пуховых подушек

Пуховые подушки стирают при температуре не выше 30° C. Более горячая вода может привести к изменениям в составе волокна, что станет причиной появления неприятного запаха.

Среди основных правил стирки пуховых подушек следует выделить следующие:

Лучше всего использовать жидкие моющие средства, а не порошки. Для удаления остатков пены можно запустить режим повторного полоскания. Специалисты советуют отжимать подушки на минимальных оборотах, чтобы не слишком сбился пух. Сушить по возможности нужно на свежем воздухе.

Стирка подушек из перьев

Со стиркой перьевых подушек в машинке будет много хлопот. Эксперты рекомендуют единственный правильный вариант: распороть подушку, разложить содержимое по мешочкам, зашить и стирать при температуре не более 40° C с жидким моющим средством. Иначе перья просто собьются у грудки – но это не самое страшное. Есть высокий риск того, что они попадут в барабан, забьют фильтр и засорят сток. Поэтому перьевые подушки стирают вручную. После стирки мешочки с перьями полоскают и тщательно высушивают на солнце.

Стирка синтепоновых подушек

Синтепон состоит из тонких нитей, прочно скрепленных между собой на этапе термической обработки. Волокна не гигроскопичны, то есть не впитывают пот. Стирать синтепоновые подушки нужно минимум раз в 6 месяцев.

Особенности стирки:

Оптимальная температура – 40 °C. Использовать следует не порошок, а жидкое моющее средство. Цикл полоскания нужно повторить несколько раз. Нельзя отжимать синтепоновые подушки в барабане, так как могут повредиться спайки между волокнами. Подушку нужно положить в ванную, чтобы вода стекла. После этого можно аккуратно отжать, удаляя остатки влаги.

Можно ли стирать ортопедические подушки

Речь о подушках с экологическим наполнением, например, из гречневой шелухи. Такие подушки хорошо пропускают воздух, то есть стирать растительные наполнители не нужно. Допустима исключительно сухая чистка.

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