Какие вещи становятся чище на солнце: неожиданный лайфхак для ленивых хозяек

Когда после затяжных холодов наконец приходит настоящее весеннее тепло, многие хозяйки выполняют ежегодный ритуал: выносят подушки "сушиться" на солнце. Это, кстати, отличная привычка, ведь солнечные лучи не только убивают бактерии, но и способны уничтожить пылевых клещей и устранить неприятные запахи.

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Поэтому специалисты по уборке подтверждают: некоторые вещи действительно становятся чище на солнце. Стоит только вынести их на свежий воздух минимум на час и подставлять под лучи все стороны. Но слишком увлекаться таким лайфхаком не стоит – яркие ткани могут выгореть. Какие вещи станут чище на солнце – читайте в материале OBOZREVATEL.

Подушки и одеяла

Как отмечалось выше, многие хозяйки привыкли выносить подушки и одеяла "проветриваться" во дворе или на балконе. Это действенный способ, чтобы избавиться от запахов пота, плесени или пылевых клещей.

Подушки следует положить на какую-нибудь водонепроницаемую поверхность или повесить их на бельевую веревку – если прищепки и веревка достаточно прочные. Класть прямо не землю подушки не стоит. Обязательно следует снять наволочки и постирать их отдельно.

Контейнеры из пластика

Прекрасный кухонный лайфхак – пластиковые контейнеры тоже можно проветривать на солнце. Нужно сбрызнуть их лимонным соком (это избавит от неприятных запахов) и оставить на час на солнце.

Тканевая обувь

Для "просушки" на солнце лучше всего подойдет тканевая обувь, особенно белого цвета. Солнечные лучи осветят пожелтевшие кеды или парусиновые туфли.

Чемоданы и дорожные сумки

Чемоданам, независимо от того, насколько часто вы их используете, тоже не мешало бы "освежиться". Нельзя класть на солнце только кожаные чемоданы, их рекомендуют очищать специальными средствами.

Мусорные баки

Мусорные баки и ведра могут стать настоящими питомниками болезнетворных бактерий и плесени, если их регулярно не мыть. Можно вымыть их под большим напором воды и оставить высыхать на солнце. Такая сушка дезодорирует и дезинфицирует поверхности.

Разделочные доски

Солнечные лучи, естественно, не способны полностью дезинфицировать деревянные разделочные доски. Но, по крайней мере, солнце поможет им полностью высохнуть, предотвратить деформацию и размножение бактерий.

Вещи с плесенью

Солнце – природное противогрибковое средство, которое прекрасно справится с плесенью. Сначала следует смыть плесень, чтобы солнечный свет смог удалить болезнетворные споры. Однако этот лайфхак хорошо работает только с твердыми вещами. Грибковые споры проникают слишком глубоко в тканевые вещи, поэтому отчищать их лучше в химчистке.

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