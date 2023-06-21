Как сделать маленький сад больше: гениальные идеи

Если вы хотите создать идеальный цветущий сад, но для этого имеете ограниченное пространство – не беда. На самом деле есть много хороших идей для маленьких садов, которые помогут эффективно использовать каждый квадратный метр.

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Сосредоточьтесь на том, чтобы предметы были смещены от центра, создав боковые фокусные точки. Чтобы создать иллюзию глубины, разместите большие предметы на переднем плане, а меньшие – на заднем. Детальнее о правилах обустройства сада рассказало издание Ideal Home.

Угол 45 градусов

Один из лайфхаков заключается в проектировании открытого пространства так, чтобы все располагалось под углом 45 градусов.

"Спроектируйте сад под углом 45 градусов или проведите дорожку через пространство так, чтобы бросать взгляд сбоку в сторону, а не прямо", – говорит известный садовый дизайнер Мэтью Чайлдс.

Это не просто увеличит пространство, но и сделает планировку сада гораздо более интересной.

Тротуарная плитка

Разумное использование тротуарной плитки может зрительно увеличить размер сада. Использование более крупных плит означает, что у вас будет меньше полос затирки и зрительно будет создана целостная поверхность.

Лучшим вариантом плитки станет керамогранит. "Это идеальный материал для использования на улице, поскольку он практически не нуждается в уходе", – подчеркнул Джо Оливер-Сингх, директор The Stone & Ceramic Warehouse.

Керамогранит выцветает на солнце и не обрастает мхом, не скользкий и легкий в установке. Такая брусчатка является разумной инвестицией, поскольку она также устойчива к царапинам, морозу и химическим веществам".

Яркие цвета



"Использование ярких цветов сделает ваш сад больше. Зеленые деревья или темные цветы могут выглядеть красиво в правильном месте, но если вы хотите создать иллюзию большего сада, избегайте таких цветов, поскольку они могут сделать пространство более замкнутым", – отметила Венди Ри, эксперт, флористка и бизнес-менеджер Direct2Florist.

Разместите высшие растения и цветы сзади, а меньшие – спереди. Высадка группками, а не в отдельных горшках, может создать иллюзию большего пространства. Такие цветы, как тюльпаны, фуксии и примулы, идеально дополнят сад.

"Подвесные горшки – лучшие друзья маленького сада, особенно если у вас нет газона или клумб", – рекомендовал Мэтт Джордан из The Greenhouse People.

Садовая мебель

Слишком большая садовая мебель переполняет пространство и уменьшает количество различных зон, которые можно обустроить.

Правила освещения

Используйте разнообразное освещение, а не две-три стандартных лампы, чтобы визуально "поиграть" с пространством.

"Решите, какие элементы вашего внешнего пространства вы хотите подчеркнуть как по практическим, так и по эстетическим соображениям. Дополните сад настенными или подвесными светильниками и осветите дорожки", – предложила Мара Рипачек Миллер, управляющая директор компании Industville Ltd.

Поднимите гирлянды как можно выше к забору или стене, чтобы ваш сад выглядел шире и выше.

Идея диких садов

Эксперты рекомендуют использовать идею диких коттеджных садов. Разная высота цветов, кустов и трав способна визуально "размыть границы", так что на первый взгляд будет трудно определить, насколько далеко на самом деле простираются границы вашего сада.

Замаскируйте наружные стены

Простой, но эффективный трюк – покрасить наружную стену в зеленый цвет и посадить рядом вьющиеся растения. Это не просто поможет добавить пространства, но и позволит границам зрительно исчезнуть. Научиться красить забор несложно, но обязательно проделайте подготовительную работу, чтобы не перекрашивать забор каждое лето.

Покрасьте все поверхности одним цветом – стены, ограждения, столешницы и т.д. Иногда сочетание цветов может казаться хаотичным и беспорядочным, уменьшая пространство. Лучше выбирать светлые и холодные оттенки.

Добавьте зеркала

Создать иллюзию дополнительного пространства помогут садовые зеркала.

Эксперт Мэтт Джордан из The Greenhouse People рекомендует: "Разместите зеркало, устойчивое к атмосферным воздействиям, на боковой стене или заборе, чтобы способствовать освещению в более тенистых углах. Садовое зеркало лучше всего работает, когда оно умело окружено листьями. Но с любым дизайном всегда убедитесь, что зеркало защищено от прямого солнечного света, чтобы не было риска случайного огня".

Вертикальные посадки

Можно высадить живую изгородь или использовать подвесные корзины на разных уровнях, чтобы добавить цвет и глубину вашему пространству.

Панели для венецианского забора особенно эффективны, поскольку промежутки можно заполнить виноградными лозами или плетистыми розами. Кстати, как приручить плетистую розу – читайте в материале.

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