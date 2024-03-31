Как сделать газон густым: поможет всего один предмет из кухни

Зеленое пространство на приусадебном участке всегда требует особого ухода. Чтобы поддерживать газон в надлежащем состоянии, следует позаботиться о регулярном скашивании, оптимальном поливе и полезных подкормках.

Поливать газоны нужно еще до начала вегетационного периода, но чрезмерное увлажнение может привести к разрастанию сорняков или даже появлению грибковых заболеваний. Издание Mirror рассказало, как сделать газон густым с помощью простого ингредиента..

Эффективная подкормка

Эксперты из Garden Olive Firewood объясняют, что яичная скорлупа – это все, что нужно зеленому и цветущему газону.

Специалист Дэн Маккарти отметил, что есть несколько причин, почему следует использовать яичную скорлупу для подкормки садового участка. Это не только принесет пользу газону, но и улучшит цветение бордюрных растений или цветов в горшках.

Яичная скорлупа является мощным удобрением благодаря буферизации PH. Скорлупа обогащает землю кальцием, высвобождая питательные вещества в почву и в целом улучшая ее структуру.

Как дополнительный бонус, эта подкормка также может отпугнуть некоторых вредителей, поэтому использование яичных отходов имеет много преимуществ.

Как подкормить почву яичной скорлупой

Во-первых, вы можете просто измельчить яичную скорлупу в мелкий порошок, что поможет ей быстрее впитаться в почву.

"Соберите чистую сухую скорлупу и измельчите ее на мелкие кусочки или порошок", – объяснил Маккарти.

Можно использовать ступку, скалку или кухонный комбайн для эффективного измельчения. Чем мельче скорлупа, тем быстрее она разложится и выделит питательные вещества в почву.

Добавление измельченной яичной скорлупы в компост поможет обогатить его и другими минералами, увелтчивая общее содержание питательных веществ.

Альтернативный способ заключается в приготовлении насыщенного компостного чая. Просто замочите измельченную скорлупу в воде на несколько дней, затем процедите смесь и поливайте ею грядки.

Весной попробуйте добавить немного измельченной скорлупы в лунки, прежде чем посадить растение или саженец. Это обеспечит медленный источник кальция для корней растений.

Кроме того, следует наполнить дно горшков измельченной яичной скорлупой, чтобы создать богатый полезными веществами субстрат для любых семян, или добавить ее непосредственно как эффективную мульчу.

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