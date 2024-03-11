Не совершайте этих ошибок: эксперт назвала самое худшее, что можно сделать с газоном весной

Наступает горячая пора для садоводов. Природа начинает возрождаться после зимнего сна, и скоро газоны покроются первой зеленью. Одно из основных условий качественного покрытия на газоне заключается в своевременном поливе, ведь без него трава станет неровной, сухой и болезненной.

Часто случается, что, несмотря на все усилия, зеленый настил вырастает редким и тусклым. Как правильно поливать газон весной и не испортить его, рассказало издание Express.

Весенний полив газона

Важно правильно поливать газоны еще до начала вегетационного периода. Полив может показаться довольно простой процедурой, но нюансы относительно времени и частоты увлажнения могут привести к чрезмерному разрастанию сорняков или даже появлению грибковых заболеваний, таких как корневая гниль.

Дакота-Рей Вествир, специалист по садоводству из компании Get Sunday, объяснила, на какие ошибки при поливе газонов следует обратить внимание и как их исправить.

Проверка оборудования

Прежде всего, стоит проверить спринклерную систему и убедиться, что ничего не было повреждено зимой. Смещение спринклерных головок может привести к неравномерному поливу газона. Кроме того, тщательная я проверка садового оборудования и его регулярное техническое обслуживание сэкономят деньги в долгосрочной перспективе.

Внимательно осмотрите дренажные трубы, чтобы проверить, нет ли засоров, трещин или разрывов.

Лучшее время для полива

Лучше всего поливать газон до 10 часов утра, чтобы избежать потери воды из-за испарения.

Следует избегать полива в самую жаркую часть дня, поскольку большое количество воды будет потеряно, прежде чем она достигнет корней травы. Оставшиеся на траве капли воды в жару могут вызвать ожог листьев.

Однако важнейшая причина состоит в том, что лишняя вода на травяных полянах может создать идеальную среду для развития грибковых заболеваний, поскольку споры процветают во влажных и теплых условиях. Поэтому вечерний полив тоже не считается оптимальным.

Частота полива

От нерегулярного полива трава может стать сухой и потерять цвет, однако ежедневный полив тоже пользы не принесет.

"Ежедневный полив делает газон уязвимым к грибкам, болезням и сорнякам", – пояснила Вествир. Она советует увлажнять траву несколько дней в неделю, учитывая естественные осадки.

Короткий неглубокий полив не проникает в корневую зону, что тормозит рост и развитие растений.

Проверить, пришло ли время для полива достаточно просто. Опытные садоводы проводят так называемый "тест на след". Просто пройдитесь газоном и проверьте, пружинят ли травинки, когда вы поднимаете ногу. Если трава сплющена, это может свидетельствовать, что газону не хватает влаги.

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