Как сделать деревянный пол блестящим: революционный лайфхак

Из-за пыли и грязи деревянный пол быстро теряет свой привлекательный вид, а хозяйки не всегда успевают вовремя убирать. Специальные моющие средства иногда не могут справиться с загрязнениями.

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Блоггерша под ником @leannapaul опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась эффективным способом, который поможет сделать пол блестящим. Для этого вам понадобится оливковое масло.

По словам блоггерши, необходимо набрать пол ведра горячей воды, добавить 2 столовые ложки оливкового масла и средство для мытья полов. Такая смесь не только очистит ваш деревянный пол, но и сделает его блестящим.

С помощью швабры или мягкой тряпки протрите поверхности и наслаждайтесь чистотой и свежестью в доме.

Также нужно знать, как правильно мыть ламинат, чтобы он прослужил еще долгие годы. Ламинированный пол со временем повреждается из-за хождения людей, царапин от мебели и разных пятен.

Чтобы сохранить поверхность блестящей нужно избегать большого количества воды во время мытья. Потому что это может привести к разбуханию и образованию неровностей на поверхности. Используйте небольшое количество жидкости, чтобы пол был влажным, а не мокрым.

Добавьте в воду немного специального средства для чистки ламината, слегка смочите швабру и протрите пол. Можете добавить еще лимонный сок, если на полу есть жирные пятна. Такая смесь эффективно удалит всю грязь.

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