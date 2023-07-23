Как правильно мыть ламинат, чтобы прослужил долгие годы: правила для хозяек

При уборке особое внимание нужно уделить ламинированному полу. Потому что такой материал можно повредить, используя неправильные химические средства.

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Чтобы сохранить ламинат в хорошем состоянии и удалить всю грязь, необходимо соблюдать несколько советов. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Ламинированный пол со временем повреждается из-за хождения людей, царапин от мебели и разных пятен и средств. Для эффективной очистки поверхности понадобится несколько инструментов, которые есть в каждом доме.

Для начала необходимо подмести пол или убрать мусор с помощью пылесоса. Но выберите насадку для жесткой поверхности, так как щетка для ковров может повредить ламинат.

Важным правилом чистки пола является избегание слишком большого количества воды. Это может привести к разбуханию и образованию неровностей на поверхности. Поэтому используйте небольшое количество воды для мытья, чтобы пол был влажным, а не мокрым.

Добавьте в воду немного специального средства для чистки ламината, слегка смочите швабру и протрите пол. Также можно добавить в воду лимонный сок, если на полу есть жирные пятна. Такая смесь эффективно удалит всю грязь.

Если пол быстро загрязняется, то следует чистить только отдельные участки, чтобы избежание повреждения материала водой. Лучше сразу удаляйте пятна, а не мойте весь пол.

Когда на ламинате есть цветные или масляные пятна, можно использовать ацетон, но только в очень небольших количествах.

После уборки сразу вытирайте пол чистым сухим полотенцем или шваброй, чтобы убрать лишнюю влагу. Этот завершающий этап гарантирует, что остатки моющего средства или воды не повредят ламинат.

Если вы чувствуете пленку на ламинированном полу или, возможно, видите ее на солнечном свете – это может означать, что вы использовали неправильные чистящие средства.

Чтобы от этого избавиться, добавьте к воде лимонный сок и протирайте пол каждую неделю. Уксус также эффективно справится с пленкой. Добавьте в воду чашку жидкости и промойте необходимые участки.

Ламинированное покрытие нельзя чистить средствами для мытья посуды, так как пол будет липким и неприятным на ощупь. Абразивные средства, содержащие отбеливатель и аммиак, тоже могут повредить поверхность. Пар опасный для ламината, потому что ослабляет верхний защитный слой и покрытие быстрее портится.

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