Что делать, если скрипит пол: как решить проблему без снятия покрытия

Хозяева часто сталкиваются с проблемой, когда деревянный пол начинает скрипеть и это создает неуютную атмосферу в доме. Дерево – это природный материал, который с течением времени может высыхать, дощечки ослабляются и между ними возникает трение.

Видео дня

Такую проблему можно решить самостоятельно, чтобы полностью не менять покрытие. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим.

Для начала нужно проверить состояние пола и посмотреть, нет ли между досками посторонних предметов. Потому что именно они могут создавать неприятные звуки и портить пол.

Но если вы делали ремонт давно, то проблема может быть из-за деформации оснований пола, неправильно установленной подложки для выравнивания поверхности, отдельные элементы пола повреждены или деформированы через насекомых или рабочие установили ненадежные крепления.

Чтобы не снимать пол и не устанавливать новое покрытие, можно избавиться от этой проблемы самостоятельно.

Прокрутка саморезов

Для этого старые гвозди нужно продублировать шурупами. В 70% случаев скрипы исчезают, если основание пола не треснуло и не съехало с места.

Подкручивание полов

Сначала определите расстояние досок от бетонных плит, просверлите отверстие и замерьте глубину с помощью проволоки. В местах, где лежат лаги (специальные доски, являющие собой основу для укладки напольного покрытия) просверлите небольшие отверстия диаметром 1-2 миллиметра.

Затем закрутите шуруповертом шурупы до упора. Повторите эти действия с каждой доской.

Такие способы помогут вам быстро избавиться от неприятного скрипа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой кухонный продукт поможет быстро обновить обои дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.