Как сделать, чтобы унитаз приятно пах: дешевые и очень эффективные средства

В уборной всегда присутствуют неприятные запахи. Среди основных причин – недостаточная вентиляция, старые канализационные трубы, грибковые споры и плесень на стенах. Места наибольшего скопления бактерий – унитаз, дверные ручки, раковину, плиточные швы – следует дезинфицировать регулярно, однако даже агрессивные химические средства иногда не избавляют от специфического аромата.

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Издание Sante Plus подобрало эффективные и дешевые лайфхаки, мгновенно нейтрализующие неприятные запахи. Вам даже не понадобится покупать освежитель воздуха – натуральные ингредиенты справятся в разы лучше.

Лимон

Лимон – отличный нейтрализатор неприятных запахов. Эксперты рекомендуют разрезать лимон на две части и протереть им поверхности в уборной. Кислота не только обеспечит насыщенный цитрусовый аромат, но и уничтожит бактерии.

Пищевая сода

Пищевая сода – универсальный продукт, совершенно незаменимый в процессе уборки. Мощное дезодорирующее действие направлено на уничтожение запахов и микробов. Соду следует смешать с водой и нанести смесь на грязную поверхность. Оставьте на несколько минут, затем протрите эти участки, чтобы удалить абразивные частицы.

Мыло

Самое простое и очевидное средство – ароматизированное мыло. Просто уложите брусок у раковины и наслаждайтесь ароматом. Этого может быть недостаточно для нейтрализации стойких запахов, но, по крайней мере, временный эффект гарантирован. Кстати, можно использовать и эфирные масла. Смочите салфетку несколькими каплями любимого эфирного масла и положите ее на блюдце у раковины или полки.

Анис и палочки корицы

Также можно попробовать ароматные специи – корицу и анис. Они обладают выраженным антибактериальным действием и способны предотвращать появление грибковых спор. Просто поместите две палочки корицы и несколько звездочек аниса в небольшие емкости и расставьте их на открытых полках.

Лаванда

Лаванда – еще один природный нейтрализатор запахов. Поставьте небольшой букет в вазу или просто сформируйте несколько тканевых мешочков, наполненных сушеным сухоцветом.

Напомним, OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию, как сделать ароматические саше собственноручно. Какие травы, кроме лаванды, можно использовать в качестве наполнения – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.

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