Как сделать, чтобы помидоры быстрее созрели: простые способы

Лето в разгаре, и хочется как можно скорее полакомиться первыми спелыми помидорами из грядки. Однако часто огородники замечают, что помидоры словно замедляются в росте и созревают очень медленно.

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Большинству сортов требуется три-четыре месяца теплых условий с оптимальной температурой воздуха от +21 до +27 °C, чтобы сформировать плоды. Не следует забывать и об умеренном поливе и удобрениях. Как сделать, чтобы помидоры быстрее созрели, рассказало издание Express.

По словам экспертов по садоводству Gardener's Supply Company, существует пять способов ускорить процесс созревания.

Особенности сорта

В первую очередь следует выбрать скороспелые сорта (обычно информация об этом содержится на упаковке). Например, помидоры черри созревают гораздо быстрее, чем крупные виды, которым требуются продолжительное тепло и солнечный свет, чтобы покраснеть.

Особенности почвы

Важно поддерживать правильную температуру почвы. Помидоры лучше растут в теплой грядке, а прохладные условия значительно замедляют их развитие.

Закаливание

Чтобы привыкнуть к внешним условиям, растения нуждаются в закаливании. Приблизительно за неделю до того, как высадить рассаду на грядку, эксперты советуют на несколько часов выносить ее на свежий воздух. Важно выбирать частично затененное и защищенное от ветра место. Постепенно в течение недели или 10 дней следует увеличивать время нахождения рассады на улице.

Мульчирование

Летом специалисты рекомендуют постелить тонкий слой соломы или любой другой тип мульчи, чтобы помочь сохранить влажность почвы. Однако весной почва должна хорошо прогреться под солнцем, поэтому накрывать ее мульчей не нужно.

Подкормка

Удобрения должны обеспечивать потребности растений в разные периоды развития.

Калийные удобрения повышают устойчивость к болезням, улучшают эстетичный вид помидоров. Их нужно внести на этапе образования завязи. Калий также полезен для формирования более насыщенного вкуса и яркой расцветки.

Фосфорные удобрения полезны для корневой системы. Они ускорят цветение, а плоды будут созревать быстрее. Фосфор увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Для наращивания ветегативной массы, в частности стеблей и листьев, можно использовать азотные удобрения.

Кроме того, следует установить прочные опоры, чтобы растения держались вертикально и не затеняли друг друга.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы были сладкими.

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