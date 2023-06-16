Как сделать, чтобы коты не грызли провода от техники: хитрый способ

Коты, особенно маленькие, обожают что-нибудь грызть. А с безудержным желанием питомцев грызть провода от техники необходимо оперативно бороться. Важно не только защищать приборы, но и уберечь животное от удара током. Из-за перегрызенного провода может произойти короткое замыкание, вызвав пожар.

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Отучить кота грызть провода можно несколькими способами. OBOZREVATEL разбирался, чем можно чем защитить провода.

Первое, что следует сделать – обмотать провода дополнительной защитой. Специалисты советуют использовать гофрированную трубу, защищающую провода от повреждений. Помогут также спиралевидные накладки, которые можно приобрести в магазинах.

Далее следует по возможности спрятать провода за диваном, комодом и другими крупными предметами интерьера. Хотя коты обычно пробираются даже в труднодоступные места, так что этот способ вряд ли будет действенным.

Поэтому переходим к следующему лайфхаку – двустороннему скотчу. Кошки ненавидят липкий скотч, ведь видят в нем опасность. Поэтому этот совет, вероятно, будет самым эффективным, хотя и не очень практичным – к двустороннему скотчу будет липнуть вся грязь и пыль.

Кстати, кошки чувствуют запахи в 14 раз лучше, чем человек, потому что имеют отделенный отдел обоняния – вомероназальный или Якобсонов орган. И есть список запахов, которые коты не переносят. Например, можно натереть места возле кабелей эфирным маслом апельсина или лимона – цитрусовые точно будут отпугивать любимцев. Какие ароматы еще не любят коты – читайте в материале.

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