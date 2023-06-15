Какие запахи обожают кошки: успокаивают любимцев

Коты способны улавливать запахи в 14 раз лучше, чем человек, ведь имеют особый отдел обоняния – вомероназальный или Якобсонов орган. Его применяют в случаях, когда следует уловить тонкий аромат.

Видео дня

Естественно, коты реагируют на запахи в зависимости от индивидуальных предпочтений, однако есть перечень ароматов, которые ненавидят коты или, наоборот, обожают. Какие запахи действуют на кошек успокаивающе, а какие могут вызвать сильную аллергию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Оливковое дерево

В листьях, а также в стволе дерева, содержится олеуропеин, действующий на четырехлапых подобно кошачьей мяте. Почувствовав запах оливкового дерева, кот может облизывать ствол дерева и начать тереться о него. Однако есть важная оговорка: влияние олеуропеина на животных еще недостаточно хорошо изучено.

Запах жимолости

Жимолость оказывает общеизвестное успокаивающее действие. Ее листья часто используют в качестве фитотерапии для борьбы с беспокойством, бессонницей стрессом у животных. Но ягоды жимолости очень токсичны для кошек и могут привести к тяжелому отравлению.

Лавандовый аромат

На лаванду коты реагируют по-разному: ее могут как любить, так и относиться к ней безразлично. Лаванда принадлежит к тому же семейству растений, что и кошачья мята.

Тимьян

Тимьяновый настой оказывает выраженное лечебное действие: он успокаивает, имеет противовоспалительный эффект и используется для лечения воспаленных глаз у животных. Тимьяновый чай может помочь, если у кота есть конъюнктивит или аллергия.

Синтетические феромоны

Некоторые эксперты рекомендуют использовать ароматические средства на основе феромонов, чтобы успокоить слишком активного или агрессивного кота. Запах этих химических соединений не может уловить обоняние человека.

Синтетические феромоны изобрели, чтобы создать имитацию знакомых любимцу ароматов, которые вызывают чувство безопасности и спокойствия. Часто их изготовляют из органических жирных кислот и эфирных масел валерианы.

Запахи, отпугивающие кошек

Резкие синтетические духи

Не используйте духи с насыщенным ароматом, если рядом сидит кот, ведь его нос гораздо более чувствителен к запахам.

Запах цитрусовых

Цитрусовые для кошек – очень сильный и опасный аллерген. Не пытайтесь дать любимцу понюхать лимоны или апельсины.

Краска, лак, клей

Если вы планируете делать ремонт, заранее позаботьтесь о безопасности домашнего питомца. Кошки не любят запахи краски, клея или лака.

Спирт

Кошки ненавидят запах спирта и всех без исключения алкогольных напитков. Перегар тоже входит в этот список, поэтому не удивляйтесь, если после веселого застолья кот будет избегать вас и откажется с вами спать.

Эфирные масла

Эфирные масла розмарина, лимона (и всех цитрусовых), лаванды могут не понравиться котам. Их можно использовать, чтобы отвадить любимца метить территорию. Брызните на поверхность эфирным маслом и кот прекратит там делать свои "дела".

Лук, чеснок, специи

Все специи, а также лук и чеснок обладают слишком резким ароматом для кошек. Отдельно следует выделить ваниль – здесь однозначности нет: одним котам нравится этот запах, а для других он может быть крайне противен.

Уксус и бытовая химия

Если вы часто используете при уборке народные лайфхаки, ключевыми компонентами которых является уксус, или просто моете поверхности химическими средствами, старайтесь, чтобы ваш кот не контактировал с этими запахами. Дело в том, что испарения могут привести к аллергической реакции и раздражению слизистой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как определить настроение кота за его хвостом.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.