Как сделать белье идеально чистым: что следует положить в машинку

Даже самый простой и дешевый стиральный порошок сделает белье идеально чистым, если добавить один эффективный ингредиент. Этот лайфхак активно набирает популярность в сети, и те, кто уже попробовали средство, уверяют: одежда будет не только чистой, но и мягкой, поэтому даже не придется использовать кондиционер.

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Секрет прост: к стиральному порошку следует добавить пищевую соду. OBOZREVATEL рассказывает особенности лайфхака и основные пропорции.

Есть несколько вариантов использования соды: можно смешать 2 чайные ложки с порошком непосредственно в контейнере машинки либо просто засыпать их в барабан к одежде. Кристаллы помогут избавиться от грязи и пятен, вернут вещам яркость и свежесть.

Кроме того, сода обладает смягчающими свойствами, поэтому можно отказаться от использования магазинного кондиционера.

Кстати, если вы давно искали способ вернуть одежде яркость цветов, потускневших после многократной стирки, соль – идеальный вариант. Ее можно добавлять к моющим средствам или даже использовать для стирки в машинке. Соль не только подойдет для цветных вещей, но и сохранит яркость белой одежды. Как правильно добавлять соль в стиральную машинку и какие оговорки относительно этого метода – читайте в материале.

Однако обратите внимание на рекомендации по использованию стиральных машин, так как некоторые производители не советуют насыпать в контейнер соль во избежание повреждений.

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