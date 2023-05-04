Как смягчить старые 'деревянные' полотенца: самые действенные средства

Любимые полотенца часто теряют мягкость и становятся жесткими, словно "деревянными". Многократные циклы стирки влияют на состояние ворса, ткань становится неприятной на ощупь и может даже царапать кожу.

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Практические хозяйки не спешат выбрасывать полотенца, ведь их можно реанимировать с помощью простых и доступных ингредиентов. О самых действенных средствах смягчить старые полотенца – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак с уксусом

Самый "народный" кондиционер, который поможет вернуть мягкость ткани – это белый уксус. Его даже можно добавлять в стиральную машину на этапе полоскания. Специалисты рекомендуют сделать два цикла полоскания: первый – с уксусом, а второй – просто с водой или с добавлением магазинного кондиционера.

Как поможет соль

На втором месте по популярности – поваренная или морская соль. В стиральный порошок (порцией – на один цикл стирки) следует добавить 3 столовых ложки соли. Использовать соль можно также при ручной стирке на этапе полоскания. На 1 л воды добавляют 1 столовую ложку соли, а затем еще раз полоскают полотенце в чистой воде.

Сода для стирки

Сода не только смягчит ткань, но и удалит запах затхлости, который часто появляется на полотенцах. На одну стирку советуют взять 60 г соды. Кроме того, сода эффективно очистит жирные пятна.

Кондиционер для стирки

И напоследок – самый простой способ. Полотенца следует положить в емкость и залить их магазинным кондиционером. Оптимальное количество – 250 мл. Полотенца следует оставить на 60 минут, а затем постирать их в машинке.

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