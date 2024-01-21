Как работает метод уборки Junebugging: почему он может изменить вашу жизнь

Уборка – вечный процесс, остановить или прервать который невозможно. Вот вы заправляли постель и заметили у кровати грязную тарелку. Вы берете и несете ее на кухню, а там мойка вся в пятнах. А потом оказывается, что нужно вынести мусор, а вернувшись вы наследили в коридоре. И так далее до бесконечности. Это очень изнуряет и большинство из нас постоянно находятся в поиске способов как-то облегчить и упорядочить наведение чистоты.

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В соцсетях приобретает популярность метод Junebugging, названный в честь июньского жука, которого по-английски называют June bug. Впервые этот метод был описан в соцсети Tumblr, один из пользователей которой поделился подходом, срабатывающим даже у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). OBOZ.UA рассказывает о нюансах этого подхода.

По сути, Junebugging – это метод, который помогает не сбиваться с цели во время уборки и поддерживать в доме чистоту, даже если вы склонны все время отвлекаться. За его основу послужило естественное поведение июньских жуков. Они известны своей привычкой упорно возвращаться в одно и то же место. Так что и метод помогает сфокусироваться на какой-то одной, очень конкретной задаче и довести ее до конца.

Начать нужно с выбора точки, к которой вы привяжете свое внимание во время уборки именно сегодня. Это должно быть что-то очень конкретное. Не ванная комната, а умывальник в ванной, не спальня, а кровать, не кухня, а мойка на кухне. Выбранная точка должна стать якорем. Ваша задача – всегда возвращаться к этой точке, пока вы не закончите в ней работу.

Возьмем за пример умывальник. Предположим, вы нанесли на него чистящее средство, но в этот момент заметили, что на зеркале над умывальником появились пятна, и не успели опомниться, как принялись вытирать эти пятна. Когда вы поймаете себя на том, что отвлеклись, вернитесь к умывальнику. И поступайте так всякий раз, когда ваше внимание заведет вас в другие мета. Пора долить жидкое мыло? Долили – снова чистить умывальник. Зубные щетки нуждаются в замене? Заменили и вернулись в начальную точку. Останавливайтесь только после выполнения задания на якорной точке. Пусть вы при этом переделаете кучу сопутствующей работы, зато основная задача будет доведена до конца.

Так вы не будете пугать себя длинным списком дел, которые нужно переделать. А также не разочаруете себя тем, что у вас опять ничего не вышло. Вы полностью проделаете то, что было запланировано и, вероятно, сделаете даже больше.

Также можно устанавливать временные рамки для работы. К примеру, уделяйте уборке полчаса каждый день. Людей с СДВГ могут пугать задачи, требующие длительного времени на выполнение. Поэтому им советуют двигаться маленькими шагами, но регулярно.

Еще один немаловажный элемент метода Junebugging – это похвала. Обязательно отпразднуйте то, что вы отлично справились с заданием. Похвастайтесь кому-то из близких, полежите в только что отмытой до блеска ванной, попейте ароматного чая кухне, которую вылизали, пока пытались отмыть раковину. Вы должны почувствовать наслаждение от своего успеха, независимо от того, боретесь ли вы таким образом с СДВГ или просто страдаете от большого количества задач.

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