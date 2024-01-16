Как сымитировать чистоту дома: восемь секретов опытных хозяек

Представьте что ваши друзья или родственники решили сделать вам сюрприз и зайти в гости, а у вас не убрано. Времени мало, а работы много. Что делать в этом случае?

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Опытные энтузиасты домашнего хозяйства утверждают, что делать генеральную уборку в таком случае не обязательно. Можно за 8 простых шагах создать иллюзию порядка и чистоты. OBOZ.UA публикует список этих шагов. Ни один из них не отнимет у вас много времени и сил, но эффект произведет ощутимый.

Подумайте, кто к вам идет и с какой целью

Если вы ждете друзей на чай, вам вряд ли придется убирать в спальне, поэтому этот шаг точно можно пропустить, сосредоточившись на кухне и зоне столовой. Если вы планируете смотреть кино, то лучше будет почистить диван от шерсти домашних животных, а не наводить порядок на кухне. Одним словом, убирайте только в той зоне, где вы будете принимать гостей. Относительно остальных можно расслабиться.

Укротите беспорядок

Хаотически разбросанные вещи сильнее создают ощущение, что в помещении неубрано, чем пыль на полу и полках. Поэтому перед приходом гостей просто разложите все по своим местам. Самыми горячими точками будут прихожая, гостиная и кухня, где ваши визитеры скорее всего побывают. Если убирать нужно очень быстро, просто возьмите корзину для стирки и сбросьте туда все лишнее, спрятав ее потом подальше с глаз. Но позже не забудьте разобрать эту корзину.

Включите свет

Исследования показали, что люди воспринимают хорошо освещенные помещения как более чистые, чем темные. Один эксперимент 2013 даже доказал, что люди считали откровенный мусор более чистым, если он лежал на ярком свете. Это может быть предопределено эволюционно, ведь в древности наши предки ассоциировали солнечный свет со здоровьем. Только имейте в виду один нюанс – при хорошем освещении будет видна вся пыль.

Упорядочьте мягкие вещи

Одно-единственное скомканное полотенце может разрушить вид идеально убранного помещения. Все из-за способности текстиля и мягких предметов нарушать гармонию. Поэтому перед приходом гостей сложите полотенца и салфетки, приведите в порядок диванные подушки и пледы и застелите кровать.

Протрите видимые поверхности

Пыльные поверхности – одни из главных врагов ощущения порядка. Но бороться с пылью в отдаленных уголках – это большая работа. Поэтому перед приходом гостей протрите только те поверхности, которые находятся в поле зрения. Вымойте пол и столы, пройдитесь по полкам на уровне глаз и ниже. Вряд ли кто-то из гостей полезет на шкаф или под кровать проверять, чисто ли там. Кроме того, обратите внимание на все, что блестит или на чем могут быть пятна – зеркала, стекло на входной двери, металлические смесители и т.д.

Позаботьтесь о запахе

Одним из главных сигналов, говорящих о чистоте, является аромат лимона. Поэтому перед приходом гостей зажгите аромасвечку с запахом какого-нибудь цитруса. Можно также приобрести средство для вытирания пыли с лимоном и воспользоваться им – эффект тоже будет отличным. Впрочем, не забудьте вынести мусор, потому что запах отходов не скроешь ничем. Ну и проветривание тоже будет не лишним.

Добавьте растение или букет

Исследование 2021 года показало, что люди считают помещения с растениями и другой зеленью чище, чем комнаты без них. Поставьте свой любимый пышный вазон или свежий букет в зоне, где вы будете принимать гостей.

Подготовьтесь к следующему разу

На самом деле, ничто так не помогает подготовиться к приему неожиданных гостей как регулярная уборка дома. Лучше делайте что-то понемногу, но каждый день, а не тратьте на уход за домом все выходные. И не бойтесь использовать инструменты и средства, которые упростят вам задачу. Робот-пылесос и посудомоечная машина – не прихоть, а отличные приборы для поддержания чистоты.

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