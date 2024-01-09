Как просыпаться бодрым: советы от ученых, которые могут изменить жизнь

Качественный сон – это залог продуктивного дня и хорошего самочувствия. Но для большинства людей проснуться с утра – настоящее испытание. Проблемы с пробуждением оказывают негативное влияние на здоровье и состояние человека.

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Издание The Times опубликовало советы ученых, которые помогут справиться с этим. Соблюдайте простые правила, чтобы просыпаться бодрым утром, это значительно улучшит вашу жизнь.

График сна

Это одна из самых эффективных стратегий, которая требует ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже на выходных или в отпуске. Это поможет вам настроить биологические часы организма, и вы уже не будете чувствовать себя вялым утром.

Диета

Начните свой день с полезной еды и освежающих напитков. Употребляйте больше фруктов и овощей, чтобы наполнить организм питательными веществами и энергией. К примеру, черника повысит работоспособность мозга. Сбалансированный завтрак даст вам силы на весь день.

Свежий воздух

По словам ученых, утренний солнечный свет значительно улучшит ваше настроение и повысит энергию. Даже в пасмурные дни естественный свет "запустит" ваши биологические часы, и вы станете бодрыми утром. Короткая прогулка или легкие упражнения на свежем воздухе помогут получить заряд энергии и сил на весь день.

Холодный душ

Холодная вода усиливает кровообращение, поднимает настроение и укрепляет иммунную систему. Начинайте с короткого принятия душа, а затем увеличивайте время нахождения под холодной водой.

Водный баланс

Начните свой день со стакана воды, чтобы наполнить организм жидкостью. Во время сна в нашем теле происходит обезвоживание, поэтому следует поддерживать водный баланс в норме. Большинство людей предпочитают кофе, но подождите хотя бы два часа после пробуждения, чтобы максимально повысить эффективность напитка и избежать сонливости в течение дня.

Ранее OBOZ.UA публиковал пять действенных советов, которые помогут улучшить качество сна.

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