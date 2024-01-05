Как улучшить качество сна: пять действенных советов

Сон – важная часть нашей жизни, которая влияет на организм и здоровье человека. Наш мозг, физическая энергия и память восстанавливаются, когда мы спим, поэтому нужно заботиться о хорошем самочувствии.

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Издание CNN опубликовало пять советов от экспертов, которые помогут улучшить сон. Для нормального отдыха необходимо семь-восемь часов каждую ночь.

Расписание

Установите время пробуждения и соблюдайте его каждый день, даже в выходные, отпуск или праздники. Если время сна меняется каждый день или в определенные дни, то организм не знает, как на это реагировать. Эксперт отметил, что мозг любит регулярность и предсказуемость.

Еда и напитки

Не употребляйте вредную пищу и алкоголь перед сном, чтобы успокоить нервы. Это не поможет вам заснуть, а только навредит организму. Тело должно ощущать все три стадии сна: легкий сон, быстрый сон и глубокий сон. Это необходимо, чтобы полностью восстановиться до утра.

Избегайте напитков с кофеином, жирной и острой пищи во второй половине дня. Это может вызвать бессонницу, изжогу и проблемы с пищеварением.

Гигиена сна

Введите полезные привычки в свою повседневную жизнь, которые помогут вам поскорее заснуть. К примеру, вы можете принимать теплую ванну вечером, заниматься йогой или медитацией, слушать спокойную и приятную музыку. Не используйте гаджеты перед сном. Свет от экранов мешает выработке мелатонина – гормона сна.

Установите температуру в спальне. Согласно исследованиям, наш организм лучше отдыхает при 15-20 градусов по Цельсию.

Спальня

Кровать в спальне должна быть только для отдыха. Мозг должен воспринимать эту комнату как зону для релакса, а если вы будете работать или играть в телефоне в постели, вам будет труднее уснуть.

Перезагрузка

Если вы не можете уснуть в течение 20-30 минут, то не нужно истощать тело. Встаньте и "перезагрузитесь". Пройдитесь по квартире, сделайте легкие физические упражнения или выпейте воды. Затем снова лягте и попытайтесь расслабиться.

Ученые утверждают, что лежание в постели, когда вам не спится, может сформировать ассоциацию в мозге, что приведет к хронической бессоннице.

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