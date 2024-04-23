Как прогнать кротов с дачи: действенные советы

Кроты – непрошенные, но, к сожалению, частые гости на приусадебных участках. Их подземные тоннели портят газоны, уничтожают клумбы и вредят корневой системе растений. Кроты делают ходы, глубоко погружаясь в почву и отворачивая почву лапами.

Норами затем пользуются и полевые мыши, которые съедают корнеплоды на грядках, оставляя только ботву. OBOZ.UA разбирался, как прогнать кротов из грядки и почему не следует использовать радикальные методы.

Могут ли кроты приносить пользу

Конечно, хочется как можно скорее прогнать кротов из огорода, но и уничтожать этих животных не стоит. Научно доказано, что кроты приносят овощам больше пользы, чем вреда, очищая грядку от личинок майского жука, долгоносика, гусениц совки, улиток, медведок.

В процессе прорыва ходов, кроты выносят на поверхность много земли, портя эстетический вид газонов. Однако обратите внимание, что почва, "перепаханная" кротами, лучше увлажняется и дышит, а избыток влаги попадает через подземные ходы в низшие грунтовые слои.

Именно поэтому кротов нужно не уничтожать, а просто отпугивать.

Как отвадить кротов

Кроты не любят резких запахов. Как народные методы борьбы с кротами можно использовать растения: бархатцы, чеснок, лук, рябчики, нафталин, хвойные ветви. Следует просто разложить их на участке или даже посадить в кротовых норах.

Пригодятся и домашние средства. Специалисты советуют разложить в ходы тряпки, смоченные уксусом или скипидаром.

Пожалуй, наиболее эффективным способом отвадить кротов является использование специальных приборов-генераторов звука, создающих шум на уровне ультразвука. Человеческое ухо не воспринимает этот звук, а животным очень не нравится.

Можно использовать и самодельные устройства: вертушки из банок или пластиковых бутылок, ветряные мельницы, сделанные из крупной консервной банки, привязанной к шесту. Резкое бряцание будет отпугивать кротов.

Есть также так называемые ловушки для кротов. Например, туннельная кротоловка – это живая ловушка, которая используется для ловли вредителей без их травмирования. Она состоит из двух тоннелей, соединенных между собой. Входная дверь тоннелей открывается только внутрь, куда кладут приманку, которая привлекает кротов. Это довольно гуманный способ, чтобы отловить кротов и вывезти их за пределы участка.

В ветвях бузины есть сильнодействующее вещество – самбуцин. Кроты не будут атаковать вашу грядку, если окружить ее ветвями бузины, посаженными в землю. Другой хороший вариант – всыпать навоз из бузины прямо в траншее.

Также OBOZ.UA рассказывал, что эффективным средством станет раствор касторового масла – его следует разбрызгать непосредственно в кротовых тоннелях. Чтобы средство было эффективным, его необходимо совмещать с другими ингредиентами: чесночным порошком, кофе или ароматными эфирными маслами. Детальнее о том, как действуют эти вещества – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от вредителей на огороде.

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