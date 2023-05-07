Как избавиться от вредителей на огороде: секретный способ

Огородные вредители могут испортить урожай, поэтому бороться с ними нужно регулярно. Не все желают использовать химические средства, считая, что они могут негативно повлиять на качество и вкус плодов.

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Специалисты посоветовали экологичный и безопасный способ избавиться от гусениц, клещей и тли. Детали рассказало издание Porady Interia.

Черная бузина

Черную бузину издавна использовали в фитотерапии. Бузину часто выращивают в садах, но чаще всего ее можно встретить на пустырях, полях и в лесах. По этой причине также используется термин дикая бузина.

Цветы и плоды содержат много витаминов и минералов, однако им обязательно нужна правильная термическая обработка. В чистом виде они будут ядовиты.

Спрей из бузины от вредителей

Опытные огородники говорят, что опрыскивание бузиной поможет избавиться от вредителей. Спрей из бузины защитит от тли, которая быстро размножается и высасывает целебные соки из растений. Также бузина защитит огородные культуры от гусениц и клещей.

Экстракт бузины универсален. Его применение не несет риска поглощения химических препаратов, а также не представляет угрозы полезным насекомым.

Как приготовить спрей из бузины

Приготовление средства защиты растений с экстрактом черной бузины не будет ни сложным, ни дорогим.

1 кг свежих листьев и цветков бузины нужно измельчить и поместить в пластиковое ведро. Заливаем зелень большим количеством воды (не менее 10) и оставляем в сутки в затененном прохладном месте. Затем смесь следует процедить и разбавить водой в пропорции 1:10.

Специалисты предостерегают: приготовленный таким образом раствор нужно используйте сразу. Он непригоден для продолжительного хранения.

Черная бузина для повышения плодородия

В арсенал натуральных удобрений можно включить навоз из черной бузины. Готовить его нужно в такой же пропорции, как и спрей – меняется только время. Листьям и цветам в воде нужно около двух недель, чтобы осуществить процесс брожения.

Разбавив средство водой, им поливают грядки, клумбы и газоны. Обычно его используют для повышения плодородия почвы. А неразбавленную бузину можно использовать для отпугивания кротов и полевок – нужно лишь налить небольшое количество удобрений вокруг их норок. Резкий запах отвадит грызунов от ваших грядок.

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