Как приучить кота к поводку: простой способ облегчить прогулку

Владельцы кошек, живущих в квартире, не могут просто выпускать любимца на улицу, чтобы он погулял. Потому что пушистик может заблудиться или с ним что-нибудь случится.

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Хозяева нашли выход из ситуации и используют поводок для котика. OBOZREVATEL поможет в этом разобраться.

Вообще выгул кота на поводке – это необычное явление и для любимца, и для хозяина. Кота необходимо правильно подготовить, чтобы он не получил стресс.

Для начала выберите удобный поводок, лучше подойдет шлейка, она мягкая и удобная для небольших кошек и собак.

Перед тем, как выходить на улицу, познакомьте пушистика с новым аксессуаром. Наденьте поводок на шею перед игрой или кормлением. Это оставит приятные воспоминания у любимца.

Пройдите с котиком несколько раз по квартире, чтобы он привык к новому аксессуару. Затем можете выходить с любимцем на улицу. Но будьте осторожны, потому что новое окружение может заставить его волноваться и он будет непривычно вести себя.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему коты выгибают спину. Большинство хозяев даже не подозревают, что это может означать. Но чаще всего такое поведение можно увидеть тогда, когда кошка боится. Она разрыхляет свою шерсть и кажется большей и грозной.

Кошки также могут выгибать спину из-за боли или просто от приятных ощущений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой продукт вызывает у котов панику и необычное поведение.

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