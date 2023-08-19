Как правильно сушить и хранить лаванду: советы

Лаванда хороша тем, что способна радовать своим удивительным ароматом не только в сезон цветения. Правильно засушенное растение еще долго распространяет вокруг себя приятное благоухание. А также подходит как ингредиент к напиткам и блюдам.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал основные советы, как правильно собирать и сушить лаванду. Если все сделать как следует, запас растения не потеряет своих качеств на протяжении всей зимы.

Как правильно собирать лаванду

Срезать соцветия под заготовку лучше, когда большинство цветов уже распустилось, но часть все еще остается в виде бутонов. Идеальное время для этого – это утро, когда на растении присутствует роса. Инструмент должен быть острым и легко перерезать стебель.

После срезки цветов, лаванду очищают от листьев. Растение не моют, а тщательно высушивают от наружной влаги, потому что она может вызвать загнивание.

Три способа сушить лаванду

Высушить растение можно тремя способами. Два из них используются очень давно – это естественная сушка на открытом воздухе или на подоконнике. Третий предусматривает использование электросушилки и имеет несколько недостатков, однако все же используется.

Сушка на воздухе

Для такого высушивания лаванду собирают в небольшие пучки по 10-15 стеблей в каждом. Их подвешивают вверх ногами в сухом месте со свободным доступом воздуха. Если вы хотите сохранить цвет цветов, лаванду лучше сушить в темном помещении – доступ солнечного света будет разрушать пигмент.

Сушка на подоконнике

Таким способом лаванду удобно сушить даже в условиях городской квартиры. Место необходимо выбрать затененное и хорошо проветриваемое. Растение тоже собирают в небольшие пучки, которые подвешивают вверх ногами. Через несколько недель лаванда хорошо высушится.

Использование электросушилки

Устройство может слишком сильно просушить растение и испортить его – лишить аромата и разрушить другие полезные вещества. Поэтому выбирать необходимо наименьшую из доступных температур.

Как определить, что лаванда засушилась

Обычно сушка естественным способом длится около двух недель. После этого нужно попытаться оторвать цветок от стебля. Если он отделяется легко и растирается в пыль без ощущения влажности на пальцах, растение можно снимать и отправлять на хранение. Букетики следует заложить в герметичную тару и поместить в сухое, темное и прохладное помещение на хранение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно обрезать кусты лаванды перед зимовкой.

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