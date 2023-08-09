Будет выглядеть еще лучше: 'золотое правило' обрезки лаванды

Обрезку лаванды проводят в три этапа: весной, летом и осенью. Весенняя обрезка носит санитарный характер – нужно удалить подмерзшие сухие побеги, летняя проводится сразу после цветения. Во время осенней образки растения готовят к длительной зимней непогоде, чтобы в следующем году снова получить обильное цветение.

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Неправильная процедура может привести к гибели растений. В чем состоит "золотое правило" обрезки лаванды, рассказало издание Express.

Обрезка в конце лета и осенью

Летнюю обрезку проводят после цветения, при этом не нужно вырезать по несколько побегов, ожидая, когда созреют другие. Обрезку делают за один раз, срезая примерно 1/3 куста.

Осенняя обрезка необходима для подготовки растений к зиме. От избыточного веса снега ослабленные кусты могут повредиться и развалиться. Обрезку производят после первых заморозков. Главное – сформировать "купол" и удалить совсем немного побегов, только бутоны и зеленые побеги. Если обрезать кусты слишком рано, начнется рост новых побегов, и они не успеют одревеснеть до холодов.

Чем проводить обрезку

Стригут лаванду садовыми ножницами или секатором. Если на вашей грядке не больше 30 кустов, то покупать профессиональные инструменты нет нужды. Если у вас лавандовая плантация, опытные садоводы советуют купить электрические ножницы с разнообразными насадками.

"Золотое правило" обрезки

Определить, что настало время для обрезки очень просто – посмотрите на цветы: если они стали тусклыми и серыми, а вокруг них уже не летают насекомые, нужно приступать к работе.

"Золотое правило" обрезки лаванды заключается в том, что во время этого процесса вы не обрезаете старую древесину. Не нужно резать слишком низко, ведь куст может не успеть восстановиться до зимы.

Главное – укоротить верхушки и сформировать закругленную форму купола.

Без обрезки лаванда одревеснеет, и растение в целом будет выглядеть менее привлекательно. В последующие годы также будет меньше зелени и цветения. Кроме того, одревесневшие растения чаще страдают от морозов или повреждений из-за заболачивания.

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