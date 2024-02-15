Как правильно стирать обувь в машинке: есть важные нюансы

Относительно целесообразности стирки обуви в машинке до сих пор нет единой точки зрения. Есть много нюансов. Кожаные и замшевые модели следует чистить вручную, как и обувь с декоративной отделкой, что может повредиться во время стирки.

Горячая вода приводит к деформации тканей и таянию клея. Эксперты рассказали, как правильно стирать обувь в машинке.

Джесс Фаринья, основательница London House Cleaners, и Лина ДаСилва, владелица Toronto Shine Cleaning отметили необходимость использования деликатного моющего средства, ведь отбеливатели и агрессивные химикаты могут обесцветить и повредить материал.

Шаг 1: подготовьте обувь

В первую очередь снимите шнурки и стельки – их нужно мыть отдельно. Можно положить их в сетчатый мешок, чтобы они не спутались и не повредились среди других вещей.

Затем возьмите щетку с мягкой щетиной и немного почистите поверхностную грязь.

Шаг 2: лайфхак для стирки

Положите обувь в сетчатый мешок для стирки или в наволочку – так она не будет стучать внутри барабана. Вы также можете положить внутрь стиральной машины несколько ковриков или полотенец, чтобы создать определенную "подушку" вокруг обуви и защитить как обувь, так и барабан от повреждений.

Шаг 3: выберите правильные настройки

Используйте щадящий цикл и холодную воду. Высокие температуры или чрезмерная опрокидывание во время ополаскивания могут повредить обувь. Лучше использовать мягкое моющее средство для защиты ткани и подошвы.

Шаг 4: высушите на свежем воздухе

Не кладите обувь в сушильные машины или радиаторы. Сушить его нужно в хорошо проветриваемом месте, на которое не попадает прямой солнечный свет.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что сушить вещи на радиаторе не стоит, ведь это может повлечь избыток конденсата в комнате. Это, в свою очередь, приведет к образованию плесени. Подробнее о правильной сушке – читайте в материале.

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