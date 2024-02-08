Почему никогда не стоит сушить вещи на батареях зимой: существует только один правильный метод

Стирка в холодный период может стать настоящим вызовом. Продолжительная сушка на балконе или в комнате приводит к накоплению влаги, что в свою очередь является основной причиной появления плесени. Грибковые споры, быстро распространяясь, могут вызвать ряд проблем со здоровьем.

Поэтому зимой часто возникает соблазн развесить вещи на батарею и через несколько часов сложить в шкафы сухую одежду. Эксперты рассказали, почему никогда не стоит сушить одежду таким образом.

Ошибки при сушке одежды

Эксперты Peter Cox, проводившие исследования в Великобритании, предупредили, что многие совершают распространенную ошибку, держа окна закрытыми, чтобы сохранить тепло в домах. Это создает ложную экономию, поскольку для обогрева домов, страдающих сыростью, требуется больше энергии.

Отсутствие вентиляции – распространенная проблема. Без достаточной циркуляции теплому и влажному воздуху некуда выходить, что может привести к влажности и конденсату, а затем и к появе плесени.

Одним из ключевых способов избежать плесени и уменьшить уровень влажности является правильная сушка белья.

Специалисты предостерегают: сушка одежды на радиаторах не только блокирует тепло, но и мешает воздуху циркулировать. При высыхании получается водяной пар, который опять же приводит к чрезмерной конденсации.

Где сушить вещи зимой

Сушить одежду следует на улице, если у вас частный дом или на балконе.

Если вам нужно просушить одежду в помещении, используйте сушильную стойку и периодически открывайте окна для лучшей циркуляции воздуха.

Эксперт по интерьерам Оуэн Уитлок добавил, что это единственный оптимальный вариант в холодное время года.

"Хотя развешивание мокрой одежды над радиаторами отопления и сократит время сушки, однако это может вызвать избыток конденсата в доме. Это приведет к образованию плесени, которая может повлечь за собой всевозможные повреждения, включая пятна на лакокрасочном покрытии, не говоря уже об аллергенах и вреде для здоровья", – подчеркнул Витлок.

Кроме того, это может увеличить счета за отопление, ведь развешивание одежды над радиатором не позволит ему обогревать ваш дом.

Если вы правильно сушите свою одежду и все равно замечаете, что образуется конденсат и плесень, попробуйте воспользоваться осушителем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уберечь одежду от усадки во время стирки и что делать, если это уже произошло.

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