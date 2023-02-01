Чем отмыть белые кроссовки дома: дешевые и эффективные средства

Белые кроссовки – универсальная обувь, которая подойдет под любую одежду. Они идеально гармонируют как с легким летним платьем, так и с джинсами в стиле кэжуал.

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Однако, чтобы белые кроссовки всегда выглядели чистыми и опрятными, нужно постараться. Эта обувь требует бережного ухода. Как вернуть кроссовкам белье в домашних условиях, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхаки, чтобы очистить пятна на белых кроссовках

С грязью на белой обуви хорошо справляется обычное хозяйственное мыло. Сделайте мыльный раствор и щеткой тщательно протрите пятна.

Текстильные кроссовки можно постирать с помощью отбеливателей на кислородной основе. Средство следует нанести на наиболее загрязненные места, оставить на несколько минут и прополоскать.

Эксперты советуют использовать жидкость для снятия макияжа. Небольшое количество нужно нанести ватный диск, после чего постирать кроссовки в теплой воде.

Белые кроссовки из кожи

Кожаные изделия можно очищать нашатырным спиртом, смешанным со стиральным порошком. Это средство следует использовать осторожно, нанося на обувь влажной губкой.

Опять же, подойдет раствор хозяйственного мыла – в нем советуют оставить кроссовки минимум на 20 минут.

Среди народных методов пользуется популярностью смесь яйца и молока. Говорят, кроссовки будут сиять как новые, если протереть кожу яично-молочным раствором, а затем вымыть привычным способом.

Конечно, в специализированных магазинах есть средства для профессионального ухода, например спреи или салфетки для удаления пятен. Но они иногда стоят слишком дорого.

Как отмыть желтизну

Зубная паста поможет справиться с желтизной на белой обуви. Следует пройтись щеткой по загрязненным местам.

Кроме того, можно замочить кроссовки в воде, разбавленной лимонным соком или использовать обычный отбеливатель.

Кроссовки из замши

Прежде чем приступать к очистке, возьмите сухую щетку для замши и поднимите ворс.

Пятна на замше советуют чистить канцелярским ластиком. Также можно использовать очистительную пену. Ее следует оставить на замше на 10 минут, после чего вытереть сухой салфеткой.

Раствор мыла и небольшого количества нашатырного спирта поможет избавиться от устаревших пятен.

Как стирать тканевые белые кроссовки

Слишком горячая вода не желательна при стирке кроссовок. Обувь может потерять форму. А в холодных температурах пятна могут не отойти.

При стирке текстильных кроссовок в машинке выберите деликатный режим, не используйте хлорированные отбеливатели и отключите режим отжима. Такие кроссовки лучше сушить естественным способом.

Если вы решили стирать вручную тканевую обувь, можно смешать уксус с содой. Нанесенную смесь советуют смывать теплой водой после того, как она достаточно впитается.

Зубная паста (белая, без примесей) подойдет для очищения грязной подошвы.

Еще эксперты предлагают смешать стиральный порошок, уксус и перекись водорода и с помощью щетки отстирать белые кроссовки.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем постирать белые носки.

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