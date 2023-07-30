Как правильно отвечать на звонок: этикет телефонного разговора

Современного человека невозможно представить без телефона. С помощью смартфона можно решить многие дела и провести важные переговоры.

Видео дня

Но часто люди забывают о нормах этикета и культуре общения. OBOZREVATEL собрал правила, которые помогут избежать неудобств при разговоре по телефону.

Во время разговора собеседники не видят друг друга и не могут использовать средства невербального общения, но они все равно могут почувствовать настроение и отношение по манере общения.

Независимо от того, с кем вы разговариваете, вы должны быть доброжелательными, внимательными, сдержанными и тактичными.

Через телефон звучание голоса в значительной степени искажается, поэтому ваша артикуляция должна быть четкой, темп речи – ровным, а тон – спокойным.

При деловом общении, вы должны соблюдать определенные правила, чтобы сохранить свой авторитет.

Прежде всего поздоровайтесь, назовите организацию, которую представляете, фамилию, имя и отчество.

Если вы звоните в учреждение или незнакомому человеку, спросите, как зовут вашего собеседника и сообщите с кем вы хотели бы поговорить.

Обязательно уточните, есть ли у человека достаточно времени для беседы.

Всегда заканчивает разговор тот, который позвонил. Попрощайтесь и дождитесь ответа собеседника.

Если звонят вам, то назовите организацию, которую вы представляете и в случае необходимости запишите имя и контактный телефон собеседника.

Разговаривайте вежливо и тактично. Не кладите неожиданно трубку, даже если разговор скучный и неинтересный. Подытожьте беседу в конце разговора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах этикета за столом, каких ошибок люди допускают больше всего.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.