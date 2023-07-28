Что нельзя делать за столом: правила этикета, которые все забывают

Несмотря на то, что в современном мире правила поведения становятся все более либеральными, все же в определенных ситуациях соблюдение этикета остается очень важным. Например, за столом – во время праздничного ужина или обычного семейного обеда.

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Более того, столовый этикет в последнее время даже получил несколько новых правил. OBOZREVATEL рассказывает о десятке самых важных.

Жуйте с закрытым ртом

Если вы положили в рот кусочек пищи, сначала прожуйте его и проглотите. Во-первых, вы сами так получите больше удовольствия от вкуса. Во-вторых, когда вы говорите с набитым ртом, ваша дикция нарушается и вас сложно понять. В-третьих, вы же не хотите, чтобы во время разговора на вас летели куски пищи? Вот и не подвергайте такому риску других.

Спрячьте смартфон

Если вы едите не в одиночестве, значит это время для общения с сидящими с вами за столом. И невежливо будет отвлекаться на мессенджеры, соцсети и звонки. Поэтому до конца трапезы переведите гаджет в беззвучный режим и спрячьте его.

Держите приборы правильно

Правила держания вилки, ложки и ножа придумали не просто так. Если вы будете грести содержимое тарелки, как лопатой, и рубить еду, словно у вас в руках топор, вы с большой вероятностью заляпаете все вокруг. К тому же это выглядит очень неэстетично.

Стол – не место для гигиенических процедур

Сморкаться в салфетку, вытирать лицо или ковыряться в зубах на глазах у других людей неприлично. И очень некрасиво. Если вам нужно провести какие-то гигиенические процедуры, выйдите в туалет, сделайте все, что вам нужно, и только тогда возвращайтесь за стол. Исключение составляет только промакивание губ во время еды.

Реагируйте на тосты правильно

Тосты – важная часть застолья, но совсем необязательно при этом чокаться бокалом с каждым, кто присутствует во время трапезы. Дотягиваясь до кого-нибудь на противоположном конце стола, вы можете пролить вино и испортить чью-то одежду или испачкать скатерть. И это в лучшем случае. Поэтому если за столом собралось много людей, просто поднимите после тоста бокал – этого будет достаточно.

Ешьте медленно

Даже если вы сели за стол с сильным чувством голода, не набрасывайтесь на пищу. Берите блюдо маленькими кусками, медленно жуйте и глотайте. Не пейте напитки большими глотками. Совсем скоро вы все равно насытитесь, но при этом будете выглядеть сдержанно и воспитано.

Не кладите локти на стол

За столом старайтесь сохранять ровную осанку – не разваливайтесь на стуле и не кладите локти на стол. Упереться ы крышку стола локтями можно разве что между блюдами, когда перед вами нет тарелки и все гости общаются между собой. Но, когда вносят новую перемену блюд, уберите руки и держите их при себе.

Не тянитесь через стол

Если вас окружают люди, они обязательно помогут вам получить желаемое блюдо или предмет. Просто вежливо попросите об этом.

Участвуйте в беседе

Сидеть с мрачным лицом, когда все общаются, это проявление пренебрежения. Если вам нечего сказать или рассказать, активно слушайте других – уместно реагируйте на их слова и шутки. Вас позвали в гости, значит, хотят видеть в этой компании, отблагодарите за это участием в беседе.

Не солите пищу, не попробовав

Эту привычку может быть сложно побороть. Но так вы демонстрируете недоверие к кулинарным способностям того, кто готовил ужин. Поэтому добавляйте соль, перец и другие специи только когда попробовали хотя бы кусочек.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 базовых правилах этикета, которые нужно помнить всегда.

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