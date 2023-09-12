Как правильно откладывать приборы: этикет во время ужина

Культура поведения за столом требует соблюдения правил этикета, общепринятых в большинстве стран мира. Конечно, есть отдельные нюансы, связанные с особенностями этноса или региона, однако сейчас мы говорим о традиционных правилах поведения в ресторане, кафе или на деловом приеме.

Видео дня

Ролик канадского блоггера, эксперта по этикету доктора Клинтона Ли, вызвал настоящий резонанс в сети. Специалист попытался объяснить, как правильно откладывать приборы во время ужина.

Представьте ситуацию: вы пришли на ужин, сели за стол, официант вынес блюдо. Вы берете столовые приборы, отрезаете, скажем, кусочек стейка и начинаете его пережевывать. Куда в этом случае девать вилку и нож: держать в руках, класть на тарелку или класть возле тарелки?

Клинтон Ли отметил, что в процессе пережевывания пищи столовые приборы не следует держать в руках. Их нужно откладывать. А вот куда – это уже вопрос, ведь единодушия так и не было достигнуто.

По словам эксперта, есть две школы этикета по данному вопросу. Согласно первой, во время пережевывания пищи нож нужно положить на тарелку, а вилку – поверх ножа. Есть и другой вариант: отрезав кусочек, вы кладете его в рот, после этого вилка должна лежать по одну сторону от тарелки, а нож – по другую.

Решать, как действовать специалист по этикету, советует по ситуации: нужно понаблюдать за тем, как едят хозяева.

Такие правила многим показались слишком суровыми – ведь куда удобнее держать столовые приборы в руках. Некоторые написали, что прожевывают еду за секунды, поэтому возиться с вилкой и ножом весьма некстати. Другие пользователи отметили, что им сложно представить застолье, на котором пользовались хоть одной из этих техник – за исключением, возможно, королевских трапез. Однако были и те, кому правила этикета пришлись "по вкусу". Один пользователь признался, что недавно он ездил в круиз и попытался воспользоваться советами по столовым приборам. Советы ему понравились и помогли почувствовать себя изысканным представителем высшего света.

Правила этикета – это не о прихотях и показухах. Этикет нужен, чтобы проявить уважение к окружающим, обеспечить комфортное пребывание в заведениях питания и получить удовольствие от процесса потребления пищи.

Кстати, OBOZREVATEL собрал десятку советов, которые помогут произвести правильное впечатление во время делового ужина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах этикета, связанных с алкоголем.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.