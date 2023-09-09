Как вести себя на деловом ужине: основные правила этикета

Деловой ужин – такая же важная часть рабочего процесса, как работа в офисе. Однако требует более внимательного подхода к правилам поведения, ведь в неформальной обстановке легче нарушить субординацию или некстати выйти за чьи-то личные границы.

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OBOZREVATEL собрал десятку советов, которые помогут произвести правильное впечатление во время делового ужина. Вот что для таких ситуаций рекомендуют эксперты по изысканным манерам.

Приходите вовремя

Несмотря на то, что деловой ужин – неформальное событие, опаздывать так же недопустимо, как и на любую другую бизнес-встречу. Покажите всем приглашенным, что вы их уважаете и цените их время. Появляться сильно заранее тоже не стоит. И не забудьте представиться, прежде чем сесть за стол, если в компании присутствуют незнакомые вам люди.

Будьте вежливы с персоналом заведения

Ваше поведение с персоналом ресторана многое скажет другим участникам ужина о вас, как о личности. Так что постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Говорите официантам и хостес "пожалуйста" и "спасибо", как говорили бы любому другому человеку. И постарайтесь не жаловаться на сервис, даже если обслуживание действительно посредственное. Это может произвести впечатление о вас, как о человеке, который во всем ищет недостатки.

Не отвечайте на звонки во время трапезы

Деловой ужин нуждается в вашем полном внимании, ведь это, хоть и неформальное, но все же рабочее событие. Поэтому отвлекаться на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах невежливо – вы можете пропустить что-нибудь важное. Положите гаджет туда, где его никто не будет видеть, и где он не будет беспокоить вас вибрацией и светом. Все внимание уделите коллегам и партнерам.

Одевайтесь соответственно

Если не знаете, что надеть на деловой ужин, выберите ту одежду, которую обычно носите в офис. И убедитесь, что она чистая и выглаженная. Нет необходимости одеваться очень торжественно, если это не указано в приглашении. Также не стоит выбирать очень расслабленные вещи (джинсы, футболки, худи) – впереди все же деловой разговор, а не дружеская беседа.

Помните о правилах поведения за столом

Все, что предполагает ресторанный этикет, во время делового ужина становится актуальным вдвойне. Не ковыряйтесь в зубах за столом, не сморкайтесь в салфетку, жуйте с закрытым ртом и ни в коем случае не разговаривайте, пока не прожевали блюдо.

Пейте умеренно

Не обязательно совсем отказываться от алкоголя, но не забывайте об умеренности. Пейте медленно, маленькими глотками и не забывайте после каждого бокала или рюмки выпивать стакан воды.

Всегда предлагайте услужить другим

Если вы хотите налить немного воды в свой стакан или положить на тарелку какое-нибудь блюдо, всегда сначала предложите его другим. Откликайтесь на просьбу передать соль или помочь что-нибудь переставить. Это тоже будет весомым плюсом к первому впечатлению о вас.

Не спешите

Спешка будет плохо выглядеть в любом случае – независимо от того, что вы делаете. Поэтому, если вы не хозяин события, не садитесь за стол первым и не заказывайте блюда раньше хозяина. Если ужином управляет метрдотельм или шеф-повар, переходите к следующему блюду только после его сигнала. И не бросайтесь на еду, даже если очень проголодались. Беритесь за приборы одновременно со всеми.

Не экспериментируйте с блюдами

Деловой ужин – не время для кулинарных открытий, поэтому выбирайте что-нибудь знакомое и понятное для вас. Блюдо, которое вы знаете, как употреблять. Еда не должна отвлекать вас от обсуждения деловых тем. Также не просите упаковать с собой остатки, даже если вы не доели – вы же не хотите произвести впечатление человека, который пришел на ужин только ради бесплатной еды.

Предложите заплатить за себя

Обычно деловой ужин оплачивает тот, кто на него пригласил – это золотое правило. Но вежливо будет предложить разделить чек или дать чаевые. Если вы получите отказ, не настаивайте. Свой ход в этой игре взаимной вежливости вы уже сделали.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах этикета, связанных с алкоголем, которые будут уместны и во время делового ужина.

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